“الشروق” تتربع على عرش القنوات الأكثر مشاهدة للأسبوع الثاني على التوالي في رمضان

نجاح البطحة غطى حتى على المسلسلات الدرامية

حافظت قناة “الشروق” على صدارة ترتيب القنوات الجزائرية الأكثر مشاهدة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، وهذا بحسب استطلاع لميديا أند سورفي، التي كشفت عن ترتيب القنوات الخمس الأكثر مشاهدة لدى الجزائريين في رمضان.

أبرز استطلاع ميديا أند سورفي تصدر “الشروق” ترتيب القنوات بنسبة 22 في المائة، متبوعة بقناة سميرة تيفي، بينما تقدمت القناة العمومية الأولى إلى المرتبة الرابعة بعدما كانت تحتل المرتبة الخامسة في الأسبوع الأول من شهر رمضان. وقبلها قناة النهار. فيما تذيلت البلاد ترتيب القنوات بحصولها على نسبة 5.4 بالمائة من نسب المشاهدة.

وبحسب نتائج الاستطلاع المنشورة على صفحة الوكالة، فإن “الشروق” استحوذت على نسبة 80 في المائة من مجموع نسب المشاهدة للقنوات الخمس الأكثر متابعة لدى الجزائريين خلال الشهر الفضيل.

وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها “الشروق” خلال الأسبوع الأول من رمضان، وفقا لاستطلاع مماثل قامت به نفس الجهة.

وقد حققت برامج “الشروق” خلال هذا الشهر متابعة ونسب مشاهدة عالية في مقدمتها سلسلة” البطحة”، التي حققت ما يزيد عن مليوني مشاهدة وإجماع لدى الجمهور والمتابعين والمهنيين على جودة العمل وتميزه. وأبانت استطلاعات مماثلة للشارع الجزائري مدى الانتشار والقبول الذي حظيت به البطحة لدى المشاهدين الجزائريين، حيث أضحى ممثلو البطحة نجوما لدى فئات كبيرة من المجتمع، بمن فيهم الأطفال الذين صاروا يقلدون طريقة كلام “اللاز” خاصة عبارة “الباسي باسي… ذهب ماشي كاسي” كما أضحت ربيعة نجمة لدى الفتيات اللواتي يقلدن طريقة كلامها خاصة باللغة الفرنسية.

وتمكن المخرج وليد بوشباح بفضل النجاح الذي حققته السلسلة من التغطية على الإنتاجات الأخرى بما فيها الدرامية.