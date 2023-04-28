“الشروق” تتصدر ترتيب القنوات الأكثر مشاهدة في رمضان

وفق دراسة جديدة شملت 22 قناة وطنية وأجنبية

أظهرت النتائج النهائية للدراسة الميدانية المتعلقة بقياس نسب المشاهدة للقنوات الجزائرية خلال شهر “رمضان 2023” والتي أنجزتها وكالة “ميديا أند سورفي” تفوق قناة الشروق وتصدرها القنوات الجزائرية والأجنبية المتابعة من قبل الجزائريين خلال الشهر الفضيل.

وحسب الدراسة التي نشرت نتائجها على صفحة الوكالة فإن الدراسة شملت كل القنوات الجزائرية، العربية والأجنبية التي تحظى بالمتابعة من طرف الجمهور الجزائري.

الدراسة شملت أزيد من 206 برنامج بث من قبل 22 قناة وأظهرت أن 38 من المشاهدين تابعوا البرامج عبر المنصات الالكترونية منها اليوتوب.

وأظهرت الدراسة تصدر القناة البرتقالية للمشهد السمعي البصري خلال الشهر الفضيل بنسبة 22.4 متبوعة بقناة سميرة تيفي بنسبة 12.1 في المائة، ثم قناة النهار متبوعة بالتلفزيون العمومي الذي تقدم في سلم ترتيب القنوات متوفقا على البلاد والشروق نيوز التي جاءت في المركز السادس، بينما تذيلت قناة الجزائر الدولية سباق ترتيب القنوات الأكثر مشاهدة في رمضان رفقة بربر تلفزيون وقنوات التلفزيون الجزائري السادسة وكنال لجيري.

وكانت نفس الوكالة قد أظهرت في دراسات جزئية خلال الأسبوعين الأولين من رمضان تفوق الشروق وسيطرتها عبر سلسلة من البرامج التي شدت المشاهدين منها سلسلة البطحة التي فاق نجاحها كل التوقعات ومسلسل 11/ 11 والاختيار وغيرها من البرامج التي حافظت عن طريقها الشروق على طابعها كقناة موجهة للعائلة الجزائرية.