“الشروق” تتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في رمضان

"البطحة 2" يتربع على عرش الكوميديا و"البراني" يدخل "التوندونس"

تصدرت قناة “الشروق” خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، نسب البرامج الأعلى مشاهدة، حيث تربع مسلسل “البراني” لمخرجه يحيى مزاحم على عرش الدراما بنسبة فاقت الـ05 ملايين مشاهدة، كما تصدّرت سلسلة “البطحة2” لمخرجها وليد بوشباح قائمة الأعمال الكوميدية الأكثر مشاهدة بنفس النسبة في غضون حلقتين فقط.

وتمكّن مسلسل “البراني”، الذي جمع نخبة من أبرز نجوم الدراما الجزائرية من حجز المركز الأول لدى المشاهد في فئة الأعمال الدرامية ليتصدر “التوندونس” بعدد مشاهدات فاقت الـ03 ملايين مشاهدة في حلقته الأولى على “اليوتوب”، كما حققت الحلقة الثانية أزيد من مليوني مشاهدة في ظرف 24 ساعة، لتحتفظ بذلك على “التوندونس”، ليليه مسلسل “دموع لولية” لمخرجه نجيب أولبصر، الذي حقق أزيد من 1.7 مشاهدة في حلقته الأولى وما يقارب المليون مشاهدة في حلقته الثانية.



واحتل مسلسل “الرهان” للمخرج المصري محمد كامل، المرتبة الثالثة بنسبة مشاهدة فاقت الـ1.6 مليون في الحلقة الأولى وأقل من مليون مشاهدة في الحلقة الثانية، كما حقق مسلسل “11.11” في موسمه الثاني للمخرج أسامة قبي على قناة “الشروق”، ما يقارب المليون مشاهدة في حلقته الأولى ونصف المليون في حلقته الثانية، ليليه مسلسل “انتقام الزمن” للمخرج إدريس بن شرنين على التلفزيون العمومي، الذي فاق نصف مليون مشاهدة في الحلقة الأولى وأقل من نصف المليون في الحلقة الثانية، فيما تذيل الترتيب مسلسل “حياة” لبشير سلامي قائمة الأعمال الدرامية بأزيد من مائتي ألف مشاهدة في الحلقة الأولى، ومائة ألف مشاهدة للحلقة الثانية في ظرف 48 ساعة الماضية.



أما في فئة الأعمال الكوميدية، فتصدرت سلسلة “البطحة” في موسمها الثاني لمخرجها وليد بوشباح، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على “اليوتيوب” لتدخل “التوندونس” بنسبة فاقت الـ3.3 مليون مشاهدة في الحلقة الأولى، وما يقارب 02 مليون مشاهدة في الحلقة الثانية، تليها سلسلة “دار لفشوش” في موسمها الثاني لجعفر قاسم بأزيد من 1.5 مليون مشاهدة في الحلقة الأولى، وما يقارب المليون للحلقة الثانية، وحققت كل من سلسلة “شالابالا سيتي” لنسيم هدي و”الواعرة سيكيريتي” لحاتم شبيلي أزيد من نصف مليون مشاهدة في حلقاتها الأولى، فيما لم تتجاوز الثانية عتبة 200 ألف مشاهدة في الثانية، وهو الرقم الذي حققته كل من سلسلة “عايلة أومبان” لامين بومدين و”عايلة 2.0″ لعلي مسعود رضا و”ماينا” لوليد بوشباح، و”ريشة وباندو” لمصطفى نزيم، بنسبة تقارب 200 ألف مشاهدة بعد 48 ساعة من السباق الرمضاني.