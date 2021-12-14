“الشروق” تتفوّق.. وتحصد 3 جوائز بـ”نجمة الإعلام”

أوريدو تكشف الستار عن أسماء الفائزين بالطبعة الـ14

حصد مجمّع “الشروق” 3 جوائز في الطبعة الرابعة عشر لمسابقة نجمة الإعلام، المنظمة من طرف متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، وافتك “الشروقيون” الجائزة الثانية لفئة الإعلام الإلكتروني، التي كانت من نصيب الزميلة أسماء بهلولي، ونفس الجائزة لفئة الصحافة المكتوبة التي حظيت بها نادية سليماني، كما تم تتويج عمر بودي من قناة “الشروق نيوز”، للمرة الخامسة على التوالي، والذي تحصل على جائزة لجنة التحكيم.

وكعادتهم، كان صحفيو “الشروق” في صدارة المتوجين بالطبعة الرابعة عشر لمسابقة “ميديا ستار” العائدة من جديد هذه السنة، بعد غياب قصير بسبب جائحة كورونا، وفي فئة الصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة تحصلت نادية سليماني من جريدة “الشروق اليومي” على الجائزة الثانية، عن العمل المعنون “الميديا ولقاح كورونا.. اختبار وكفاءة ومصداقية”.

كما افتكت أسماء بهلولي الجائزة نفسها عن موضوعها في الإعلام الإلكتروني “اجتماعات أونلاين.. الجزائر تفكك خيوط الأزمات عبر الفيديو كونفيرانس”.

وتحصّل عمر بودي من “الشروق نيوز” على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم، حيث قررت اللجنة بالإجماع منح “جائزة خاصة” للصحفي عمر بودي، عن تحقيقه “البحث عن الحقيقة” الذي دام 52 دقيقة، والذي فاز بمسابقة نجمة الإعلام أربع مرات على التوالي من قبل، ليحظى بتكريمه الخامس.

ونظمت شركة الهاتف النقال “أوريدو” سهرة الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات – عبد اللطيف رحال – بالجزائر العاصمة، حفل تسليم الجوائز، وحضر هذا الحفل كل من وزير الاتصال، محمد بوسليماني، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، والمفوضة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، مريم شرفي، وكذا العديد من الضيوف الرسميين، وشخصيات بارزة في قطاع الإعلام والاتصال وكذا إطارات أوريدو.

وعرفت الطبعة الرابعة عشر التي تناولت موضوع: “دور الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في معالجة المعلومة خلال فترة الأزمات”، مشاركة مقبولة للصحفيين، وذلك من خلال أكثر من ستين مترشحا يُمثلون مختلف الوسائل الإعلامية.

وتضم لجنة تحكيم طبعة 2021، التي ترأستها الدكتورة مليكة عطوي، عميدة كلية علوم الاعلام والاتصال، كل من نجيب سطمبولي، سهيلة الهاشمي، نسيم لوناس، سليم عقار، رمضان جزايري كمُمثل لـ”أوريدو”، وبعد المداولات النهائية، اختارت لجنة التحكيم 12 فائزا من بين 63 مشاركا في الفئات الأربعة.

وفي رسالته الموجهة للفائزين، صرح المدير العام لـ”أوريدو”، بسام يوسف آل ابراهيم: “تُجسد مسابقة نجمة للاعلام العلاقة الوطيدة التي تجمع بين أوريدو والأسرة الإعلامية الجزائرية، وتعكس الجهود التي يبذلها الصحفيون من أجل ضمان للمواطنين حق الحصول على معلومات ذات مصداقية”.