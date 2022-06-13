“الشروق” تتوّج في حفل جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

توّجت قناة الشروق في حفل جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية مساء الأحد بقطر، بجائزة الصحافة الاستقصائية التي افتكّها ثنائي القناة المتألق الأخوان عمر وزهير بودي.

وقد جرى الحفل في نسخته الرابعة، بملعب خليفة الدولي الذي سيحتضن الخريف المقبل عددا من مباريات مونديال كرة القدم 2022 بقطر.

وتمثل جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية أرقى تقدير للصحفيين الرياضيين من مختلف دول العالم.

وفاز ثنائي الشروق عمر وزهير بودي بجائزة الصحافة الاستقصائية عن تحقيق تلفزيوني حول حالة لاعبين دوليين جزائريين سنوات الثمانينات، اتهموا طبيبا روسيا بإعطاءهم منشطات تسبّبت في إنجابهم أطفالا معاقين بعد عدّة سنوات.

وقال عمر بودي في تصريح لقناة “الكأس” القطرية عقب تتويجه بجائزة الصحافة الاستقصائية:”أوجّه شكري إلى قناة الشروق التي دعمتنا كثيرا. وإلى كل من يؤمن بأن الإعلام يمكن أن يكون هادفا”.

وأضاف:”لقد تطرقنا في العمل المتوّج بالجائزة إلى موضوع صعب. وهذا التتويج سيمنحنا طاقة لتقديم المزيد، وسيكون القادم أفضل بحول الله”.

من جهته عبّر زهير بودي بالمناسبة عن تعزيته لعائلة فقيد الكرة الجزائرية بلال بن حمودة. وقال إنه يهدي التتويج بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية إلى روحه.