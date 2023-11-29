“الشروق” تفتك جائزتين في مسابقة “نجمة الإعلام” في طبعتها الـ16

في فئتي الإعلام الإلكتروني والصحافة المكتوبة

توَجت مسابقة نجمة الإعلام في طبعتها السادسة عشرة تحت شعار “الرقمنة في الجزائر: مكاسب، تحديات وآفاق”، صحفي الشروق منير ركاب، بالجائزة الأولى في فئة الإعلام الإلكتروني عن موضوع بعنوان “الجزائر ملزمة بتوظيف الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية للتحذير من خطر الزلازل”، وهو الفوز الثالث على التوالي للصحفي، فيما افتكت الصحفية وهيبة سليماني المرتبة الثانية في فئة الصحافة المكتوبة والمتخصصة عن موضوع “الجزائر تخوض “ثورة تكنولوجية” في التنبؤ بتقلبات المناخ”.

ويؤكد التتويج ريادة صحفيي “مؤسسة الشروق للإعلام” باحتلالهم المراتب الأولى منذ انطلاق المسابقة العام 2007، ويعتبر الفوز بدرع النجاح في هذه الطبعة تتويجا لكل الشروقيين واستمرارا للرسالة الإعلامية النبيلة التي ورثها مجمع الشروق عن المرحوم علي فضيل الذي عايش فرحة تتويج صحفيي “الشروق” الباقين على العهد والريادة.

وجرت مراسم تسليم الجوائز في مسابقة “ميديا ستار”، لطبعة 2023، في حفل بهيج بفندق الشيراطون ليلة الثلاثاء، بحضور وزيري الاتصال محمد لعقاب، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي التريكي، والمفوضة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، مريم شرفي، فضلا عن الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر، عادل بن تومي، وشخصيات رسمية وضيوف متميزين، وممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات في قطاعات الإعلام والاتصال والرّقمنة، والمدير العام لمؤسسة “أريدُ” روني طعمه، والأسرة الإعلامية، واستُهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء غزة بما فيهم الزملاء الإعلاميين.

وخلال توزيع الجوائز على الفائزين، أثنت لجنة تحكيم المسابقة في طبعتها السادسة عشرة بجودة العمل الصحفي الذي قدمه المشاركون، والتي ترأسها الخبير في التحول الرقمي، الدكتور علي كحلان، والتي تضم أساتذة وصحافيين وخبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على غرار البروفيسور العيد زغلامي، والأستاذ حاتم حسيني، والإعلامي زين العابدين بوعشة، والإعلامية مايا زروقي بن ديمراد، بالإضافة إلى أحمد بن زليخة، ورمضان جزايري.

للإشارة، تم تكريم الصحفي الفلسطيني وسام أبو زيد، مراسل القناة العمومية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، عرفانا لشجاعته واحترافيته في سبيل نقل القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، كما تم تكريم وجوه جزائرية بارزة تركت بصمتها في عالم الصحافة.