“الشروق” تنتج عملين فنيين مبتكرين بالاعتماد كليّا على الذكاء الاصطناعي

احتفالا بالذكرى المزدوجة لتأسيس قناتيها "العامة" و"الإخبارية"

في خطوة تعكس مواكبته لأحدث التطورات التكنولوجية وريادته للمشهد الإعلامي في الجزائر، أنتج مجمّع “الشروق” عملين فنيّين مبتكرين بالاعتماد كليّا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذان العملان احتفالات بالذكرى الـ14 لتأسيس قناة “الشروق العامة”، والذكرى الـ12 لانطلاق قناة “الشروق الإخبارية”. التي تتزامن مع يوم الخميس 19 مارس 2026.

​العمل الفني الأول بعنوان “عائلة الشروق”، وهو يحاكي بلمسة إنسانية دافئة، علاقة قنوات “الشروق” المتجذرة بالجمهور الجزائري.

ويأخذ العمل المشاهد في رحلة بصرية توثق مرور 14 عاما داخل منزل جزائري أصيل. حيث تتغير الأحوال، ويكبر الصغار، وتتعاقب المواسم والفصول. بينما تظل شاشة “الشروق” الرفيق الدائم، والشاهد الحاضر على كل تلك اللحظات.

أما ​العمل الفني الثاني “شموس الإعلام”، فهو عبارة عن لوحة فنية رمزية مبهرة، تُجسد القناتين (العامة والإخبارية) كشمسين ساطعيتن تُنيران سماء الإعلام. في إشارة صريحة إلى دورهما التنويري والتثقيفي والإخباري البارز.

​وأنجز العملان الفنيّان تتويجا لمسيرة حافلة من العطاء والتميز، وللتعبير عن المستوى المتقدم الذي بلغه المجمّع. فضلا عن تجسيد رؤية المجمّع المستقبلية، وعمق ارتباطه بجمهوره.

​الذكاء الاصطناعي.. من الاحتفال إلى صلب الإنتاج البرامجي

و​لا يقتصر توظيف مجمع الشروق للذكاء الاصطناعي على الأعمال الاحتفالية فحسب. بل يمتد ليشمل الإنتاج التلفزيوني المتكامل. فقد نجحت القناتان مؤخرا في تقديم برامج تلفزيونية متكاملة صُنعت بالذكاء الاصطناعي.

وكان أبرزها برنامجي “أزمات لذيذة” و”بيت القصيد”، اللذين تم عرضهما خلال الموسم الرمضاني، وحققا صدى واسعا، بفضل المزج بين المحتوى الهادف والتقنية الحديثة.

​وبهذه الخطوات غير المسبوقة، يجدّد مجمع الشروق التأكيد على أنه لا يكتفي بنقل الحدث، بل يصنع مستقبله. متربعا بذلك على عرش الريادة في صناعة الإعلام، ليس فقط على المستوى الجزائري، بل وفي الفضاء الإقليمي ككل.

وقال مدير قسم الذكاء الاصطناعي في المجمّع ضياء الدين بورزق بالمناسبة:”نحن نحمل مسؤولية قيادية في صناعة الإعلام الجزائري. ونطرق أبوابا لا يزال المنافسون ينظرون إليها بعين الإنبهار، بينما نواكب نحن وتيرة تطورها، ونصنع الفارق. من خلال استخدام أجدث النماذج الذكية، وبناء طرق عمل متميزة تسرّع الإنتاجية وترفع الجودة”.