“الشروق” ضحية سرقات على المكشوف

تعرض الموضوع الذي انفردت بنشره الشروق، في عدد، الأحد، ويخص قرار المحكمة العليا بإعادة محاكمة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، لعملية سرقة كبرى وغير مسبوقة، من قبل بعض المواقع الإخبارية التي تتحفظ الشروق عن كشفها بالاسم هذه المرة، لاعتبارات أخلاقية.

وعمدت تلك المواقع لإعادة نسخ مقتطفات مطولة من الموضوع الحصري دون الإشارة للمصدر، وهو ما يتنافى كلية مع أخلاقيات مهنة الصحافة.

وتؤكد “الشروق”، أنها لن تسكت مرة أخرى على السرقات التي تتعرض لها من بعض المواقع الإخبارية التي ألفت خاصية “النسخ واللصق” في عملها اليومي.