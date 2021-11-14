“الشروق نيوز” تفتك الجائزة الأولى للصحافة الاقتصادية

فازت قناة الشروق نيوز بالجائزة الأولى للصحافة الاقتصادية، التي نظمتها الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، حيث افتك الزميل شمس الدين عسي جائزة الامتياز في المسابقة.

وتسلم الزميل شمس الدين عسي، الجائزة من وزير الاتصال الجديد محمد بوسليماني، خلال احتفالية أقامتها الكنفيدرالية، سهرة السبت.

ونظمت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنينْ سهرة السبت 13نوفمبر 2021 ، حفلة رسمية لتسليم جوائز الفائزين في الطبعة الاولى لجائزة رضا حمياني للصحافة الاقتصادية 2021.

وحضر الحفل عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات الإعلامية ورؤساء المؤسسات وممثلو الأسرة الإعلامية.

وكانت السهرة مناسبة للإعلان الرسمي عن الفائزين في هذه الطبعة الاولى من طرف لجنة التحكيم، التي ترأسها الدكتور : بلقاسم أحسن جاب الله. والتي كانت كمايلي:

جائزة الامتياز:

– الصحفي شمس الدين عسي من الشروق نيوز.

– الصحفي سعيد رابيا من يومية الوطن El Watan

* جائزة الاستحقاق

– الصحفي أمقران حميش من يومية اوريزون Horizons

الجائزة التشجيعية

– الصحفية زكية كبير من يومية الجمهورية

– الصحفية فريدة حمدي من القناة الاولى للإذاعة الوطنية.