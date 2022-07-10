“الشروق” و”الإرشاد والإصلاح” يوزعان 400 أضحية

المبادرة أدخلت البهجة على مئات العائلات

صنعت مبادرة “الشروق” عبر برنامج “وافعلوا الخير”، بالتنسيق مع المكتب الولائي لجمعية “الإرشاد والإصلاح” بولاية تلمسان، الحدث، من خلال توزيع عدد كبير من أضاحي العيد تصل إلى 400 أضحية لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة وخاصة ذوي وأولياء اليتامى الذين تم التكفل بهم وإدخال الفرحة في قلوبهم.

وبمجمع الشهيد بوسليماني الذي لا يزال في طور البناء استقبلت الجمعية الأضاحي قبل أن يتم الاتصال على مدار الأيام الثلاثة التي سبقت عيد الأضحى بذوي الأيتام المسجلين تباعا من أجل القدوم وتسلم أضاحيهم، وسط فرحة عارمة للمستفيدين وخاصة لأطفالهم الذين رافقوا أمهاتهم وتسلموا الأضاحي في أجواء حفظت كرامة المعوزين.

وفي كلمته بالمناسبة أكد عبد القادر فردي رئيس المكتب الولائي لجمعية “الإرشاد والإصلاح”، أن المبادرة تمت في أحسن الظروف، وكل المسجلين لدى الجمعية استفادوا من أضاح من مختلف الأحجام حسب أفراد العائلة، مصرا على توجيه خالص الشكر لمؤسسة الشروق ولكل المحسنين الذين ساهموا في هذا المشروع الخيري، مؤكدا بأن الجمعية ستسعى من خلال مكاتبها في مختلف بلديات الولاية، إلى مواصلة الحضور ومرافقة ذوي الأيتام والأسر المعوزة، شاكرا كل من وضع فيهم الثقة.

من جهتها، أكدت إحدى المستفيدات بأن دموع ابنتيها كانت تحرق قلبها، خاصة وأنها كانت عاجزة عن توفير الأضحية، شاكرة في المقام الأول جارتها التي أشارت عليها بالتقرب من جمعية “الإرشاد والإصلاح” التي استقبلتها ومكّنتها من فرحة العيد، في حين أكدت مستفيدة أخرى أن المعاش الذي خلّفه زوجها المتوفى يقدر بـ18 ألف دينار جزائري تدفع أزيد من نصفه كمستحقات لإيجار مستودع تقيم فيه رفقة بناتها والباقي تتدبر به معيشتها، مضيفة بأن كبش العيد بالنسبة لها كان من سابع المستحيلات نظرا لما سلف ذكره، قبل أن تسجل نفسها في جمعية “الإرشاد والإصلاح” التي أحسنت استقبالها ومنحت يتاماها فرحة لا توصف ودعت لجميع المحسنين والساهرين على هذا المشروع الخيري الذي يعبر عن حقيقة الجزائري المسلم المتضامن في الشدائد.

كما بادرت جمعية “كافل اليتيم” ممثلة في مكتبها الولائي بولاية مستغانم بمعمية مجمع “الشروق”، بعملية توزيع الأضاحي على عائلات اليتامى والفقراء والمساكين، وهذا العام أحصت الجمعية جمع أزيد من 200 أضحية والتي وزعت على العائلات المسجلة، بالإضافة إلى ذبح عجول تعادل كمية لحمها أكثر من 15 قنطار والتي وزعت على فروع المكتب الولائي حسب البلديات وبالتساوي.