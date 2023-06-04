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رياضة

الشريف الوزاني وزاوي وآخرون في تربّص لِنيل شهادة التدريب

علي بهلولي
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الشريف الوزاني وزاوي وآخرون في تربّص لِنيل شهادة التدريب
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سي الطاهر شريف الوزاني.

يُجري 25 لاعبا دوليا سابقا تربّصا تكوينيا، لِنيل شهادة التدريب “أ” التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

ومعلوم أن الشهادة الوراد ذكرها أعلاه، هي أعلى “ديبلومات” التدريب في مجال رياضة كرة القدم.

وتُشرف على التربّص المديرية الفنية الوطنية التابعة لـ “الفاف”، وذلك بِمركز الجيش بِبني مسوس بِالعاصمة، ما بين الـ 9 والـ 14 من جوان الحالي.

وتتضمّن قائمة المُتربّصين أسماء مثل: سي الطاهر شريف الوزاني، وأسعد بورحلي، وإبراهيم مزوار، وسمير زاوي، ونور الدين دريوش، وغيرهم.

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