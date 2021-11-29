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الجزائر
الوزارة شرعت في تسريح ميزانيتها لمديرياتها الولائية

الشطر الخامس من منحة “كورونا” قريبا لعمال الصحة

أحسن حراش
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الشطر الخامس من منحة “كورونا” قريبا لعمال الصحة
أرشيف

ينتظر أن يتسلم عمال وموظفو الصحة عبر الولايات الشطر الخامس من منحة كوفيد19 التي أقرها رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تسلم المديريات الولائية للصحة الميزانية الإضافية الرابعة بعنوان سنة 2021.

وأمرت مديرية المالية والوسائل التابعة لوزارة الصحة جميع المديريات الولائية للصحة عبر مراسلة تحمل رقم 690 مؤرخة في 28 نوفمبر الجاري، بالإسراع في إرسال ممثلها المكلف بالميزانية، قصد تسلم الميزانية الإضافية الرابعة بعنوان السنة المالية 2021، هذه الأخيرة التي ستوجه حسب المراسلة من أجل التكفل بالصعوبات المالية المترتبة عن الباب الأول، لاسيما فيما يتعلق بالأجور ومختلف المنح والعلاوات، وكذلك بما يتعلق بدفع الشطر الخامس من منحة “كورونا”، وهو ما سيمكن عمال الصحة من تسلم هذا الشطر من المنحة خلال الأيام القليلة المقبلة .

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد قد أكد بأن الشطر الخامس والسادس من منحة كوفيد 19 سيتم صبهما في القريب العاجل، وذلك في تصريح له خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة مع أعضاء ورؤساء نقابات الصحة بداية الشهر الجاري، أين شدد الوزير بالمناسبة، حسب بيان للوزارة آنذاك، على معالجة جميع الملفات المطروحة في القطاع الصحي، والعمل على إيجاد حلول سريعة لمطالب مهنيي الصحة، ومنها منحة كوفيد 19 .

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