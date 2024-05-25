“الشعب الجزائري مدعو إلى هبة نوفمبرية في الرئاسيات”

بوطبيق يؤكد على تعزيز الجبهة الداخلية ويعلن:

دعا رئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، إلى ضرورة تعزيز الوعي الوطني وتقوية الجبهة الداخلية لبناء البلاد وتحقيق تنمية حقيقية ومواجهة التحديات وإبراز صورة الجزائر التي خلدها الأبطال بدمائهم.

وقال بوطبيق في تجمع شعبي، السبت، بسطيف، إن الجزائر اليوم بحاجة إلى وعي وطني قوي من أجل المضي نحو مستقبلها ودعم استقرارها وأمنها وبعث سبل السلام وبناء منظومتها الدبلوماسية وفاء لتاريخها المجيد.

وأفاد المتحدث بأن تشكيلته السياسية تؤمن بفكرة الدولة الوطنية المعاصرة وبالحوار الذي يكرسه كمبدأ في نضاله السياسي كما يعمل مع الإطارات والكفاءات من أبناء الشعب لصون الوطن.

كما نوه بوطبيق بإنجازات الدبلوماسية الجزائرية وبموقفها الواضح تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وثمن الدور الذي لعبته ولا تزال تلعبه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، داعيا في الأخير الشعب الجزائري إلى “هبة نوفمبرية” خلال الموعد الرئاسي المقبل الذي اعتبره تاريخيا ومشاركة قوية وفعالة في عملية استكمال بناء الوطن ومواجهة التحديات المستقبلية.