رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي:

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الشعب الصحراوي أثبت أن قضيته لن تموت بالتقادم، مشددا على أن الجزائر كانت وستظل داعمة لقضية الشعب الصحراوي وكفاحه العادل.

وأضاف بوغالي لدى افتتاحه أشغال اليوم البرلماني الذي يحمل عنوان “لا لعرقلة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”، والذي نظم بمقر المجلس، أن الصحراويين أثبتوا أن “قضيتهم العادلة لن تموت بالتقادم (…) وأن استرجاع الحق المغتصب لا بد أن يأتي وقته”، مشددا على أن الاستعمار “مآله الزوال مهما كانت أدواته في التضليل والتزييف وتحريف التاريخ وقلب الحقائق”.

وذكر رئيس المجلس أن “الجزائر كانت وستظل داعمة، على غرار أحرار العالم، لقضية الشعب الصحراوي وكفاحه العادل”، محذرا في نفس الوقت من طبع الاحتلال المغربي القائم على “المراوغات ومحاولات الخداع، وتسمية الأشياء بغير مسمياتها الحقيقية”.

وذكر المتحدث بتأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمام العالم في المحافل الدولية والإقليمية، بأن الجزائر مافتئت تؤكد على موقفها الثابت تجاه القضية الصحراوية، لأنها قضية تصفية استعمار، مصرا على أنه “لن يكون للقضية الصحراوية من حل سوى بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره غير القابل للتنازل ولا للتراجع ولا للتخاذل”.

من جهته، شدد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إبراهيم صعدلي، على أن المغرب هو المعرقل لجهود المبعوثين الامميين إلى الصحراء الغربية، مبرزا أن نظام المخزن يواصل نهب واستنزاف الثروات الطبيعية من الأراضي الصحراوية المحتلة، ويستغلها لتبييض صورته في المحافل الدولية.

وفي وقت، ذكر رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السعيد العياشي، بأن الجزائر تضامنت مع 15 حركة تحررية في العالم، افريقية وغير افريقية، بما في ذلك جبهة البوليساريو، انطلاقا من مبدأ رفضها لأي حالة استعمار وحق الشعوب في تقرير المصير، عكف الدكتور إسماعيل دبش، في محاضرته “تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية: حتمية الاستفتاء” على كشف المغالطات والمؤامرات المغربية.

من جانبه، ركز مستشار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، صالح بوشة، في محاضرته الموسومة “دور الدبلوماسية الجزائرية في تدعيم الشعوب في تقرير مصيرها”، على الطرق والوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية لحل النزاع في الصحراء الغربية.