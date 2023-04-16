الرئيس إبراهيم غالي يؤكد:

أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أن الشعب الصحراوي لن يتراجع عن مواصلة كفاحه التحرري، وسيمضي قدما على درب الوفاء للشهداء بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح .

الرئيس غالي وفي كلمته خلال إشرافه على الجلسة التأسيسية للمجلس الإستشاري، أوضح أن الشعب الصحراوي وهو يستعد لتخليد الذكرى الخمسين لتأسيس تنظيمه الطلائعي، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، واندلاع الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال، ليؤكد للعالم أجمع أنه لا تراجع في كفاحه التحرري الوطني، وبأنه سيمضي قدماً على درب الوفاء لعهد الشهداء، بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، كحق تكفله الأمم المتحدة للشعوب المستعمرة، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.

وأشار في السياق ذاته أن جبهة البوليساريو وهي تدخل سنة الذكرى الخمسين لتأسيسها، تجدد التزامها الصارم وتشبثها الراسخ بالهدف الأسمى الذي يجسد إرادة كل الصحراويات وكل الصحراويين، ألا وهو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة.

وأضاف الرئيس غالي أن القضية الوطنية تشهد تطورات في غاية الأهمية، خاصة بعد قيام دولة الاحتلال المغربي بنسف اتفاق وقف إطلاق النار، واضطرار الطرف الصحراوي لاستئناف العمل المسلح، لافتا إلى أن المؤتمر السادس عشر للجبهة كان حاسماً في صيغ التعاطي مع متطلبات المرحلة، مشددا على تجنيد كل الطاقات الوطنية من أجل تصعيد معركة التحرير على كل الجبهات، وبشكل خاص واجهة الكفاح المسلح.