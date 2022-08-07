الشعب المغربي ينتفض ضد التطبيع المخزني

بوقفة احتجاجية ضد العدوان الصهيوني على غزة

ينظم مناهضو التطبيع بالمغرب، مساء الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب لفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال، وكذا للتنديد بإمعان المخزن في التطبيع رغم الرفض الشعبي.

وفي بيان لها، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والتي تضم عشرات المنظمات الرافضة لأي علاقات مع الكيان المحتل، كل مناضلي الهيئات المكونة لها وكافة التنظيمات الداعمة للقضية الفلسطينية وعموم المغاربة إلى المشاركة بقوة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تنديدا بالعدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن امتعاضها من الانبطاح الكامل لنظام المخزن وتفريطه في السيادة الوطنية لصالح الكيان الصهيوني المحتل، بعقد المزيد من الشراكات وتوقيع العديد من الاتفاقيات الخطيرة مع المخابرات والجيش الصهيوني.

كما استنكرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، في بيان توج اجتماع مكتبها المركزي، “كثافة وتسارع” الأنشطة التطبيعية للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني، الذي فتح أحضانه لمجرمي الحرب الصهاينة، من وزراء ومسؤولين أمنيين، فضلا “عن التطبيع الأكاديمي والفني والرياضي.. والذي كان آخره مشاركة وفد من الكيان الصهيوني في منافسات الجولة الاحترافية لكرة الطائرة الشاطئية بمدينة آكادير”.

وشهد المغرب، الأيام الأخيرة، إنزالا مكثفا لمسؤولين صهاينة، استنفر مناهضي التطبيع الذين حذروا من “الصهينة” الشاملة للبلاد، ومن خطر التطبيع على “مصير ووجود” المملكة المغربية، ونبهوا إلى أن “أجندة الاختراق الصهيوني بكل أذرعها الأخطبوطية في عمل دؤوب على قدم وساق، وليل نهار، في أفق بناء كيان جديد على أنقاض المغرب..”.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري.

وبخصوص الوضع الداخلي في المغرب، عبرت الجمعية عن انشغالها الكبير بـ”استمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهو ما تم تسجيله من خلال الاعتقالات والمتبعات القضائية والنطق بالأحكام الجائرة في حق العديد من الناشطين الحقوقيين”.