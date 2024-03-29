الشعلة الأولمبية ستتواجد بالقرب من متحف “اللوفر”

ستتواجد الشعلة الأولمبية بالقرب من متحف اللوفر الشهير في باريس، وتحديدا في حديقة التويلري خلال، دورة الألعاب الأولمبية، المقررة من 26 جويلية إلى 11 أوت المقبلين في العاصمة الفرنسية باريس كما أفادت به مصادر إعلام محلية.

وأوضحت ذات المصادر، أن قرار وضع المرجل الأولمبي في المنطقة السياحية بوسط المدينة تم اتخاذه “قبل عدة أسابيع”، وتم اختيار الموقع “نظرا لسهولة الوصول إليه من قبل الجمهور”.

وكشف المصدر أن ثمة تكهنات سرت بأن الشعلة قد توضع على، “برج إيفل”، بينما اقترح المنظمون أيضا وضعها في حديقة متحف “اللوفر”، أكبر متحف في العالم.

وأضاف المصدر أن حديقة التويلري “منطقة يمكن تأمينها بسهولة. وستكون هناك قوات أمن تعمل على مدار الساعة لحماية الشعلة وسيتمكن عامة الناس من رؤيتها بفضل ممرات المشاة المرتفعة حول الحديقة”.

تعد إضاءة المرجل لحظة رئيسة خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وتشير إلى البداية الرسمية للحدث الرياضي العالمي.