الشعوب الأكثر بدانة في العالم
ترتبط السمنة المفرطة بأمراض عدة، ما جعلها في صدارة الأمراض الأشد خطرا على صحة الإنسان.. قبل أيام مر علينا اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. في هذا الإنفوجراف نستعرض ترتيب الدول العربية من ناحية بدانة سكانها..
ترتبط السمنة المفرطة بأمراض عدة، ما جعلها في صدارة الأمراض الأشد خطرا على صحة الإنسان.. قبل أيام مر علينا اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. في هذا الإنفوجراف نستعرض ترتيب الدول العربية من ناحية بدانة سكانها..
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