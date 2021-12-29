الشقيق الأصغر لمارادونا يفارق الحياة

فارق هوغو مارادونا الشقيق الأصغر للأسطورة دييغو مارادونا، الحياة، بعد عام من وفاة شقيقه، عقب إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 52 سنة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن هوغو توفيّ بمنزله قرب نابولي. وقال نابولي في بيان تعزية: “تعازي كل عائلة نابولي إلى عائلة مارادونا عقب رحيل هوغو “.

وكان هوغو الشقيق الأصغر لدييغو مارادونا، لاعبا محترفا وانضم إلى دييغو في نابولي عام 1987 في عمر “18 عاما”.

وعجز هوغو عن ترك بصمته في نابولي ولعب لأندية أخرى مثل أسكولي ورايو فايكانو خلال تنقله بين أوروبا وأميركا الجنوبية واليابان.

وفارق هوغو الحياة بعد عام على وفاة الأسطورة دييغو مارادونا الذي توفيّ عن عمر ناهز “60 عاما” في نوفمبر 2020، عقب أزمة قلبية.