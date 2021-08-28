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الشلف: إصابة شخص والبحث عن ضحايا في حادث مرور بضواحي سد كاف الدير

الشروق أونلاين
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الشلف: إصابة شخص والبحث عن ضحايا في حادث مرور بضواحي سد كاف الدير

أصيب شخص بكسور في حادث مرور وقع السبت بالطريق الولائي رقم 24 الرابط بين بلديتي بني حواء وبريرة (شمال شرق الشلف)، ويجري حاليا البحث عن ضحايا محتملين بسد كاف الدير المحاذي لذات الطريق.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لواية الشلف، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة الرابعة صباحا بعد حادث انحراف سيارة (نفعية) عن الطريق الولائي رقم 24 الرابط بين بلديتي بني حواء وبريرة واصطدامها بعمود للإنارة الكهربائية و من ثم سقوطها بسد كاف الدير الذي له حدود إقليمية تابعة لـ 3 ولايات (تيبازة، الشلف و عين الدفلى).
واستنادا لمصالح الحماية المدنية أسفر الحادث عن إصابة السائق البالغ من العمر 43 سنة بكسور متعددة في أنحاء الجسم تم إسعافه و إجلاؤه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية في بني حواء.

في حين يجري حاليا البحث، من طرف فرقة الغطس، عن ضحايا محتملين يمكن تواجدهم بالسيارة التي سقطت في أعماق السد.

الشلف

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