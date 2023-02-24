الشلف تتعادل في الدقيقة (90+16) وأوّل نقطة لِشلغوم بعد 15 مباراة

لاعبو جمعية الشلف في فترة تحمية العضلات، قبيل انطلاق مواجهة البارادو.

لُعبت مساء الجمعة مقابلتان من عمر الجولة الـ 18، لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل نادي البارادو بِنتيجة (2-2) مع ضيفه فريق جمعية الشلف، في مباراة احتضنها ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء. تحت إدارة حكم الساحة عبد المؤمن توابتي.

وعاد “الشلفاوة” من بعيد، وسجّلوا هدف التعادل في الوقت بدل الضّائع (90+16)، ومن ركلة جزاء.

وسجّل ثنائية جمعية الشلف كلّ من: محمد سويبح في الدقيقة الـ 65، وتوفيق عدادي في الدقيقة (90+16). بينما أمضى توقيعَي نادي البارادو كلّ من: مروان زروقي في الدقيقة الـ 96، ويوسف دوار في الدقيقة (90+7). ما يعكس النّدّية والإثارة اللّتَين طبعتا المباراة في أنفاسها الأخيرة.

وكانت “الفيفا” في كأس العرب نسخة قطر 2021، قد طلبت من الحكّام “تمديد” الوقت بدل الضّائع. ثم كرّرت السيناريو ذاته في كأس العالم 2022.

ويجمع سويبح في رصيده 6 أهداف، بينما يملك عدادي نصف الحصيلة، نظير 4 أهداف لِزروقي، في حين افتتح دوار العدّاد.

وتعادل هلال شلغوم العيد أيضا لكن بِحصّة (1-1) في مقابلته الجوارية مع شباب قسنطينة، بِملعبه “11 ديسمبر 1960″، تحت إدارة حكم الساحة زكريا عنتر.

وكانت آخر نقطة التقطها الهلال تعود إلى مباراة الجولة الثانية في الـ 3 من سبتمبر الماضي، أمام ضيفه فريق جمعية الشلف. مع خوض النادي لـ 17 مواجهة لِحدّ الآن.

وبادر “السنافر” إلى التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 72 بِواسطة محمد الأمين مدني، الذي رفع غلّته إلى 4 أهداف. وعادل لِهلال شلغوم العيد إبراهيم زواد في الدقيقة الـ 80، مُضاعفا رصيده إلى هدفَين في بطولة الموسم الحالي.

وبات شباب قسنطينة يملك 31 نقطة في المركز الثاني، مُقلّصا الفارق بينه وبين الرّائد شباب بلوزداد إلى 6 نقاط. وتتموقع جمعية الشلف في الرّتبة الـ 12 بِرصيد 21 نقطة، ويشغل نادي البارادو المركز الـ 14 بـ 17 نقطة، ويتذيّل هلال شلغوم العيد اللائحة في الرّتبة الـ 16 بِنُقطتَين.

وتنقص شباب بلوزداد ثلاث مقابلات، نظير مباراة واحدة لِفرق شباب قسنطينة وجمعية الشلف ونادي البارادو وهلال شلغوم العيد.

وتُجرى هذا السبت أربع مقابلات أخرى من عمر الجولة، بينما تأجّلت مواجهتان أُخريان إلى تاريخ لاحق بِسبب خوض بعض الأندية منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.