الشلف تُعمّق جراح سوسطارة

عودة الحكم بكواسة

عمّقت جمعية الشلف مساء الأربعاء، جراح المضيّف اتحاد العاصمة، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 21 لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

وفازت الجمعية بِنتيجة (1-2)، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم الساحة فضيل أوكيل.

ولُعبت المقابلة بِمدرّجات شاغرة، بِسبب العقوبة المُسلّطة على فريق “سوسطارة”.

وسجّل ثنائية “صقور الونشريس” كلّ من: المهاجم الليبيري إدوارد ليدلوم في الدقيقة الثانية، ومتوسط الميدان أيوب صداحين في الدقيقة الـ 66. وأمضى توقيع اتحاد العاصمة المهاجم البورندي بيمينييمانا، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90+2.

وكان يُمكن للمباراة أن تنتهي بِفوز أثقل، لِكون الزوّار أهدروا ركلة جزاء في الدقيقة الـ 50، بِواسطة المهاجم الطوغولي ياوو أغبانيو، رغم أن هذا اللاعب سجّل 9 أهداف في بطولة الموسم الحالي، وزار الشباك 6 مرّات من ركلة جزاء.

ورفع ليدلوم رصيده إلى هدفَين في البطولة الوطنية، فضلا عن امتلاكه تمريرة حاسمة. نظير أربعة أهداف لِصداحين، وهدفَين وتمريرة حاسمة لِبيمينييمانا.

ودرّب اتحاد العاصمة سفيان بن خليفة الذي كان يُشرف على الفئات الشبانية، بعد إقالة التقني البرازيلي ماركوس باكيتا، عقب الهزيمة في بشار أمام شبيبة الساورة السبت الماضي.

وشهدت المباراة عودة حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة، حيث أشرف على تقنية الفيديو (الفار). علما أن “الفاف” عاقبته بِالإيقاف في أواخر ديسمبر الماضي.

ولم يفز الاتحاد في رابع مباراة تواليا بِرسم البطولة، بينما تذوّقت الجمعية حلاوة الانتصار بعد خمسة لقاءات بلا فوز في البطولة.

وتجمّد رصيد اتحاد العاصمة عند النقطة الـ 33 في المركز السادس، وبات فريق جمعية الشلف يملك 32 نقطة في الرتبة السابعة. مع الإشارة إلى أن النادي العاصمي ما زالت تنقصه مباراة متأخّرة.