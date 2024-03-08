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رياضة

الشلف صاحبة كأس الجمهورية تُغادر السّباق مُبكّرا

علي بهلولي
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الشلف صاحبة كأس الجمهورية تُغادر السّباق مُبكّرا
ح.م
احتفال لاعبي جمعية الشلف بِإحراز كأس الجمهورية نسخة 2022-2023.

ودّع فريق جمعية الشلف مساء الجمعة سباق كأس الجمهورية مُبكّرا، من الدور الـ 16.

وكانت جمعية الشلف قد أحرزت كأس الجمهورية في النّسخة الماضية، بعد أن تغلّبت في النّهائي على شباب بلوزداد.

وفشل فريق “صقور الونشريس” في اجتياز عقبة نادي اتحاد بسكرة، رغم أن المباراة لُعبت بِالشلف.

وكان “الشلفاوة” مُتخلّفين في النتيجة بِثُنائية نظيفة أمام اتحاد بسكرة، قبل أن يُقلّصوا النتيجة ثم يُعادلون الكفّة بـ (2-2).

واستمرّت وضعية التعادل في الوقت الإضافي، وخلال سلسلة ركلات الترجيح تفوّق اتحاد بسكرة بِنتيجة (5-3)، مُتأهّلا لِثُمن النّهائي.

النتائج الفنية:

ج الشلف 2 – ا. بسكرة 2 / تأهّل اتحاد بسكرة بِواقع ركلات الترجيح.

ن. البارادو 1 – م.وهران 2

ا.خنشلة 3 – غ.معسكر 2 / بعد الوقت الإضافي

ن.حسين داي 1 – م.قسنطينة 0 / بعد الوقت الإضافي.

م.تغنيف 1 – ت.مستغانم 3

ا.العاصمة – م.الرويسات / تُجرى عند كتابة هذه الأسطر.

وتُقام باقي لقاءات هذه المحطّة بعد ظهيرة ومساء السبت.

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