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الشلف: وفاة شاب قفز من صخرة عالية والحماية المدنية تحذر

الشروق أونلاين
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الشلف: وفاة شاب قفز من صخرة عالية والحماية المدنية تحذر

لقي شاب يبلغ من العمر 19 سنة، مصرعه بعد تعرضه للإصابات بليغة نتيجة قفزه من صخرة عالية بشاطئ تيغزة شرق بولاية الشلف.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة الثانية بعد منتصف نهار الجمعة أين تم إسعاف الضحية وتحويله إلى مستشفى الداموس اين فارق الحياة على مستوى هذا الاخير متأثرا بإصابته الخطيرة .

وحذرت الحماية المدنية الشباب المصطاف من القفز حيث أشارت إلى أن الشواطئ الصخرية تستهوي الكثير من الشباب والمراهقين لكنها خطر حقيقي على حياتهم والاقدام على القفز من فوق الصخور موت محقق.

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