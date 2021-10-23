سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، وفاة شخصين دهسا بالقطار في أقل من 12 ساعة.

وأوضحت الحماية في بيان لها أن رجل في الـ 50 من عمره لقي مصرعه اثر تعرضه لحادث دهس بقطار، في حدود الساعة السابعة من مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الحادث وقع بين مصنع الاسمنت ومدخل بلدية وادسلي بالتحديد عند النقطة الكلومترية PK222+700 ، أما القطار فهو من نوع كوراديا الحامل للرقم ZZe 16، لنقل المسافرين على الخط الرابط بين الجزائر العاصمة – وولاية وهران.

وأكدت الحماية أن الشخص توفي في عين المكان، وحسب شهود عيان فإنه يعاني من اضطربات نفسية.

وصبيحة السبت، أعلنت الجهة ذاتها مصرع شخص آخر يبلغ من العمر 60 سنة، اثر تعرضه لحادث دهس قطار في ثاني حادث سجل في أقل من 12ساعة.

وحسب البيان فقد وقع الحادث ببلدية بوقادير في حدود الساعة الثامنة صباحا، بحي المحطة عند النقطة الكيلومترية 281+096 PK.