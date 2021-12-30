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الجزائر

الشلف: وفاة شخصين في حريق شب بمسكن عائلي

الشروق أونلاين
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الشلف: وفاة شخصين في حريق شب بمسكن عائلي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في حريق شب بمسكن عائلي بمنطقة لغوالي أولاد محمد ببلدية الشلف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، الخميس، أن وحداتها تدخلت لإخماد حريق شب ببناء جاهز متكون من 04 غرف بمنطقة الغوالي أولاد محمد ببلدية الشلف.

وأضاف بيان الحماية أنه تم تسجيل وفاة شخصين الأم والإبن وجدا متفحمين، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لشخصين وتحويلها للمستشفى المحلي في حالة حرجة، و إخماد الحريق ومنع انتشاره.

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