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الجزائر

الشلف: 20 جريحا في حادث اصطدام حافلة بسيارة سياحية

الشروق أونلاين
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الشلف: 20 جريحا في حادث اصطدام حافلة بسيارة سياحية

أصيب عشرون شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، الاثنين، في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 19 أ بالشطية بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أن هذا الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة وخمسون دقيقة على مستوى الطريق الوطني رقم 19 أ وبالتحديد بمنطقة “البياضة” ببلدية الشطية، وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية.

وأوضح بيان مصالح الحماية أن الحادث تسبب في إصابة 20 شخصا من مختلف الأعمار بجروح متفاوتة الخطورة, و قد سخرت وحدات الحماية المدنية 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بالشطية, وفقا لنفس المصدر.

كما تنقل والي الولاية لخضر سداس, إلى مستشفى الشطية للاطمئنان على حالة المصابين.

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