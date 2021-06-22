الشواذ أهمّ من الفلسطنيين لدى اتحاد الكرة الفرنسي!

يُبدي اتحاد فرنسا لكرة القدم إنسانية انتقائية، حيث يُدافع عن الشواذ ويتجاهل همجية المحتلّ الصهيوني ومعاناة الشعب الفلسطيني الأعزل والبريء!

ويُفكّر اتحاد فرنسا لكرة القدم في تأجيل مباراة الكأس الممتازة بين فريقَي باريس سان جيرمان وليل، إلى موعد آخر. وذلك بِسبب تدهور الوضعية الأمنية في فلسطين المحتلّة.

وكان يُفترض إقامة هذه المباراة في الفاتح من أوت المقبل.

ويُخطّط اتحاد الكرة الفرنسي لِتنظيم هذه المباراة بعد أشهر من التاريخ المذكور، كما ذكرته الصحيفة المحلية “ليكيب”، الثلاثاء.

واللافت أن اتحاد فرنسا لكرة القدم لم يُصدر أيّ إدانة لِجرائم المحتلّ الصهيوني النذل، لكن في المقابل، سارعت سلطات بلاده إلى التعاطف مع الشواذ!

وقال كاتب الدولة الفرنسية المُكلّف بِالشؤون الأوروبية كليمون بون، إن قرار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بِعدم السماح لِاتحاد ألمانيا للعبة بِإضاءة ملعب ميونيخ بِألوان قوس قزح (رمز الكائنات الحيّة التي خالفت الفطرة الإنسانية)، أمر “يُؤسف له”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فوّت على نفسه قرارا “يحمل قيما إنسانية عميقة”!؟

وكان اتحاد الكرة الألماني يعتزم تنفيذ قراره مساء هذا الأربعاء، خلال مباراة منتخب بلاده والضيف المجري، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا.

واحتجّ اتحاد الكرة الألماني على سلطات المجر، بعد قيام برلمان هذه الدولة الأخيرة في الأيّام القليلة الماضية بِسنّ قانون ضد الشواذ.