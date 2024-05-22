الشواطئ مجانية و”سيف القانون” ضد سماسرة الإصطياف

مع مراجعة أسعار الهياكل الساحلية لصالح العائلات...الرئيس تبون يأمر:

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس الاحترام التام، لمبدأ مجانيتها عبر كلّ السواحل الجزائرية

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، لمجلس وزراء تناول مشروع قانون يخص التأمينات، وعروضا، منها متابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع السكة الحديدية المنجمية، بشار- تندوف- غارا جبيلات وكذا خط بلاد الحدبة -واد الكبريت- ميناء عنابة، وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، والتحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال جاليتنا بالخارج.

وبهذا الصدد، أمر الرئيس تبون بتنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار، في هياكل سياحية جديدة، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل، وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية، مع مراجعة الأسعار، لجعلها في متناول العائلات الجزائرية تقويةً وتشجيعا للسياحة الداخلية.

وفي ملف آخر، أمر رئيس الجمهورية بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ وفق التوجيهات الرئاسية، مؤكدا أن مجال التأمين، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.

وشدد الرئيس تبون على المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين، مع إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع وتوسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى، على أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين.

وبخصوص مدى تقدم مشروع منجم غارا – جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية، ثمّن الرئيس المجهودات المبذولة في الميدان وتسجيل تقدّم مُرضٍ في تجسيد مشروع منجم غارا – جبيلات، مع تجاوز مرحلة اختيار الأرضية لإقامة مصنع وحدة معالجة خام الحديد في ولاية بشار، وانطلاق أشغال مصنع آخر لتحويل خام الحديد بغارا – جبيلات، ومواصلة أشغال وحدة المعالجة الأولية في تندوف التي انطلقت في 2023.

وبالنسبة لمشروع منجم الفوسفات ببلاد الحدبة وخط السكة الحديدية، فقد عبّر الرئيس عن ارتياحه لوتيرة الأشغال، التي تجري بدون توقف، مما يسمح بتسليم المشروع في آجاله ودخوله حيّز الاستغلال.

وبخصوص متابعة وضعية تقدم مشاريع صوامع تخزين الحبوب، فقد سجل رئيس الجمهورية الوتيرة الإيجابية لتقدم الأشغال، مشددا على أهمية إنهاء كافة المشاريع في آجالها.

وفي قطاع آخر، شدّد الرئيس على ضرورة إحراز التقدم المتواصل في استكمال الربط الوطني بالألياف البصرية، مع العمل على تنويع مصادر التموين بالإنترنت، حيث أمر وزير الصناعة بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا بالموازاة مع مشروع تعميم الألياف وتمويلها.

كما أمر الرئيس تبون باتخاذ كافة التدابير التقنية الاحترازية لإبقاء الربط بالشبكة العنكبوتية متواصلا في حالات الأعطال المتعارف عليها، في هذا المجال لمختلف الأسباب لاسيما، الطبيعية منها وكذا الاحتياطات اللازمة في إطار الأمن السيبراني مع الصيانة والمعاينة التقنية الدورية للكوابل البحرية والشبكات المركزية.