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الشيخة حسينة تتحدى حكم الإعدام: “سأعود إلى بنغلاديش هذا العام”

الشروق أونلاين
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الشيخة حسينة تتحدى حكم الإعدام: “سأعود إلى بنغلاديش هذا العام”

تعهدت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة بالعودة إلى البلاد هذا العام رغم صدور حكم غيابي بإعدامها، واصفة الحكم بأنه “غير قانوني” وذو “دوافع سياسية”.

وقالت الشيخة حسينة التي تبلغ من العمر 78 عاما، التي فرت إلى الهند بعد أن أطاحت انتفاضة قادها الطلاب بحكومتها في أوت 2024، في مقابلة مع قناة تلفزيون نيودلهي الهندية إنها عازمة على المضي رغم المخاطر وإنها ستقف في وجه “كل عقبة وكل مؤامرة” من أجل العودة إلى وطنها.

وأجابت حسينة رداً على سؤال عما إذا كانت ستعود رغم حكم الإعدام “أريد أن أقولها بوضوح: سأتغلب على كل عقبة وكل مؤامرة، وسأعود إلى بلدي هذا العام”. وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها موعداً لعودتها.

وقضت محكمة في داكا في نوفمبر الماضي، على حسينة بالإعدام بعد إدانتها بالتحريض على القتل وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرك بما يمنع الفظائع التي وقعت خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2024.

وأعلنت حسينى رفضها الحكم وقالت “لا أخشى الموت”، مضيفة أن المحاولات السابقة لتفكيك حزبها باءت بالفشل وستفشل مرة أخرى.

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