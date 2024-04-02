الشيخة موزا تطلق هذه المبادرة لصالح أطفال غزة!
أطلقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مبادرة لصالح أطفال غزة بالتزامن مع إقتراب عيد الفطر المبارك.
وكشفت والدة أمير قطر، الإثنين، عن إطلاق حملة «كسوة العيد» لدعم الأطفال في قطاع غزة، حيث قالت عبر حسابها الرسمي عبر منصة إكس، إنه سيبدأ استقبال التبرعات اعتبارًا من اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، وحتى أوّل أيام عيد الفطر المبارك في مواقع خاصة باستلام التبرعات في مركز ومسجد المجادلة ومركز المنارتين.
في مبادرة لمساندة أهلنا في غزّة، نعلن اليوم عن إطلاق حملة “كسوة العيد” لدعم الأطفال في غزة. وسيبدأ استقبال تبرعات الملابس الجديدة اعتبارًا من اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان وحتى أوّل أيام عيد الفطر المبارك في مواقع خاصة باستلام التبرعات في مركز ومسجد المجادلة ومركز المنارتين… pic.twitter.com/jOfmWm9mPE
— موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) April 1, 2024
وحثت في تدوينة أخرى على الالتفاف حول المبادرة من أجل إدخال الفرحة في قلوب أطفال غزة الذين عاشوا لحظات عصيبة للغاية في ظل العدوان الصهيوني بالقول: “كونوا جزء من هذه الحملة”.
كونوا جزءاً من هذه الحملة
Take part in this campaign pic.twitter.com/mZVjioomhB
— موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) April 2, 2024