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جواهر

الشيخة موزا تطلق هذه المبادرة لصالح أطفال غزة!

جواهر الشروق
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الشيخة موزا تطلق هذه المبادرة لصالح أطفال غزة!

أطلقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مبادرة لصالح أطفال غزة بالتزامن مع إقتراب عيد الفطر المبارك.

وكشفت والدة أمير قطر، الإثنين، عن إطلاق حملة «كسوة العيد» لدعم الأطفال في قطاع غزة، حيث قالت عبر حسابها الرسمي عبر منصة إكس، إنه سيبدأ استقبال التبرعات اعتبارًا من اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، وحتى أوّل أيام عيد الفطر المبارك في مواقع خاصة باستلام التبرعات في مركز ومسجد المجادلة ومركز المنارتين.

وحثت في تدوينة أخرى على الالتفاف حول المبادرة من أجل إدخال الفرحة في قلوب أطفال غزة الذين عاشوا لحظات عصيبة للغاية في ظل العدوان الصهيوني بالقول: “كونوا جزء من هذه الحملة”.

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