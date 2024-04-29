الشيخ المأمون القاسمي يدعو الجزائريين إلى رص الصفوف

دعا رئيس الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني إلى رصّ الصفوف والذود عن أمن البلاد واستقرارها.

وأكد شيخ الزاوية القاسمية، خلال زيارة عمل قادته يومي الجمعة والسبت إلى ولاية تيارت على ضرورة تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين أفراد المجتمع، بمختلف مكوّناته، وتعزيز عوامل وحدته وتماسكه.

كما نبه الشيخ إلى مزيد من الوعي بقضايا الوطن والأمة، والتصدّي للمتربّصين بها، وكلّ استهداف لمرجعتيها الجامعة؛ والوقوف صفّا واحدا متضامنين عاملين لترقية حياة مجتمعهم المعنوية والمادّية؛ وتوحيد الجهود في سبيل تنمية بلادهم وازدهارها، والذود عن أمنها واستقرارها..”

وفي درس ألقاه في مسجد حيّ الجيلالي مسري، ركز الشيخ في درسه على قيمة العمل وقيمة الوقت، داعيا إلى إتقان العمل وأدائه بأمانة وإخلاص، وإلى حسن استثمار الوقت والتزام النظام، والحرص على أداء الواجبات. وبيّن أنّ الميزان الّذي لا يخطئ في معرفة صحّة العبادات وسائر الأعمال، هو ما تتركه من أثر في السلوك الفردي والجماعي، وما تثمره في النّفوس من فضائل المحبّة والإيثار، والعدل والإحسان.

وبحضور المصلّين، كرّم الشيخ الفائز الأوّل بالولاية، في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وهو (بصير) من ذوي الهمم، أتمّ حفظ القرآن الكريم، مع خمسة عشر طالبا وطالبة، في منارة الحبيب القاسمية، الكائنة في بلدية قرطوفة، بجوار مدينة تيارت.

كما قام الشيخ القاسمي خلال الزيارة بافتتاح، منارة الإمام مالك القرآنية؛ قبل أن يتوجّه الشيخ إلى بلدية عين بوشقيف؛ حيث وقف على مسجد معاذ بن جبل، الّذي تجري الاستعدادات لفتحه للمصلّين. وبجواره تؤسّس، بعون الله، منارة قرآنية، هي منارة السيّدة خديجة أمّ المؤمنين، رضي الله عنها.