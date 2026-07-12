الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني… الرجل الذي وسّع حدود وطنه من دون أن يغيّر خريطته

حين يرحل البنّاؤون

في رثاء حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح الأحد 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز الرابعة والسبعين.

—

ليست أعمار الرجال ما يفصل بين العابرين والباقين.

فكم من رجل طال به المقام، ثم لم يكد يغادر حتى انطفأ اسمه كأن لم يكن. وكم من رجل رحل جسده، وظلت آثاره تمشي بين الناس: في طريق شقّه، وفي مؤسسة أنشأها، وفي مدينة أعاد رسم ملامحها، وفي وطن علّمه أن يرى نفسه أكبر مما توحي به مساحته.

واليوم، برحيل حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لا تودّع قطر حاكمًا سابقًا فحسب؛ إنها تودّع واحدًا من الرجال الذين نقلوا بلادهم من طور إلى طور، وتركوا بين لحظة تولّيهم المسؤولية ولحظة تسليمها وطنًا آخر: أكثر حضورًا، وأشد ثقة بنفسه، وأوسع أثرًا في العالم.

تسلّم الشيخ حمد الحكم سنة 1995، وغادره طوعًا سنة 2013. وفي تلك الأعوام الثمانية عشر، خرجت قطر من صمت الإمارة الصغيرة إلى صخب الدولة التي لا يكاد يمر ملف إقليمي أو منصة إعلامية أو سوق استثمارية كبرى من غير أن يكون لها فيها اسم أو أثر. وقد أكدت وكالة الأنباء القطرية وفاته عن أربعة وسبعين عامًا، بعد سيرة ارتبطت بتحول قطر إلى قوة مؤثرة في الإعلام والطاقة والدبلوماسية والاستثمار.

لكن الأرقام، مهما كبرت، لا تروي وحدها حكاية الرجال.

وقد تكون الحكاية أحيانًا مختبئة في سوق قديم.

سوق يلخّص رؤية

حين قدمت إلى قطر سنة 2008 لأستقر فيها، وجدت بلدًا يكاد يسبق نفسه.

كانت الرافعات تملأ الأفق، والطرقات تُشق، والأحياء تمتد نحو الصحراء، والموانئ والمطارات والمؤسسات تولد في وقت واحد. لم تكن الدوحة مدينة تتوسع فحسب؛ كانت دولة تعيد تعريف موقعها، وتتصرف كما لو أن المستقبل ليس زمنًا ينتظر، بل مشروعًا ينبغي الشروع في بنائه فورًا.

كان المشهد أشبه بورشة وطنية مفتوحة.

وكان خلف تلك الورشة رجل آمن بأن الدول لا تُقاس بما تحتله من الخريطة، بل بما تحتله من اهتمام العالم.

ومن بين كل ما شهدته، بقي في ذاكرتي مكان واحد: سوق واقف.

قد يبدو غريبًا أن يُستهل الحديث عن رجل نقل بلاده إلى قلب السياسة الدولية بسوق شعبي قديم. غير أن حقيقة الأمم كثيرًا ما تختبئ في أمكنتها البسيطة، وأن رؤية الحاكم قد تتجلى في جدار طيني أكثر مما تتجلى في برج شاهق.

كان من اليسير أن يُهدم السوق، وأن يقوم مكانه مجمع آخر من الزجاج والفولاذ. فالحداثة في كثير من مدننا العربية لم تدخل من الباب إلا بعدما أخرجت الذاكرة من النافذة؛ محَت الأزقة، وسوّت البيوت القديمة بالأرض، ثم أقامت فوقها مباني متشابهة لا يعرف المرء في أي مدينة منها يقف.

لكن الشيخ حمد اختار الطريق الأصعب.

لم يُرِد سوقًا جديدًا يتنكر في هيئة القديم، بل أراد للسوق القديم أن يستعيد حياته.

رُوجعت الصور التاريخية، واستُعيدت مواد البناء المحلية، وأزيل كثير مما راكمته العقود من إضافات شوّهت هوية المكان. وعاد الجص والخشب والحجر، لا لصنع متحف جامد، بل لإعادة سوق نابض إلى أهله. وقد امتد تصميم مشروع الإحياء بين عامي 2004 و2007، واكتمل سنة 2008، ثم بلغ القائمة القصيرة لجائزة الآغا خان للعمارة في دورة 2008–2010.

لم يكن الأمر ترميمًا لحجارة فحسب.

كان موقفًا من الزمن.

أن تتقدم من غير أن تخجل من ماضيك.

أن تبني الجديد من غير أن تعتبر القديم خطأً ينبغي محوه.

أن تفهم أن المدينة ليست شوارع ومباني، بل ذاكرة مشتركة؛ وأن المكان إذا فقد روحه، لم تُعِدها إليه أفخم الواجهات.

وكان الشيخ حمد يزور السوق، ويتمشى في أزقته، ويبادل الناس التحية ببساطة. وكنت أراه أحيانًا مع أحفاده، تحيط به هيبة المكانة من غير أن تفصل بينه وبين المارة حواجز بروتوكولية صلبة. يستطيع المرء أن يسلّم عليه، فيرد السلام كما يرده رجل يعرف أن القرب من الناس لا ينتقص من وقار الحاكم، بل يضيف إليه.

ومنذ ذلك الوقت، صار سوق واقف في ذاكرتي أكثر من معلم قطري.

صار مفتاحًا لفهم الرجل.

كيف تصبح الجغرافيا قرارًا؟

حين تسلّم الشيخ حمد مسؤولية الدولة، كانت قطر تملك ثروة هائلة من الغاز، لكنها لم تكن قد حوّلت تلك الثروة بعد إلى المكانة التي ستبلغها لاحقًا.

والموارد وحدها لا تبني الدول.

فكم من بلد نام فوق ثروة، واستيقظ فقيرًا إلى الرؤية. وكم من دولة ملكت النفط والغاز، لكنها لم تعرف كيف تحوّلهما إلى تعليم وإعلام وبنية تحتية ونفوذ واستقلال في القرار.

أدرك الشيخ حمد أن الغاز لا ينبغي أن يبقى رقمًا في باطن الأرض، بل يجب أن يصبح وسيلة لتوسيع قدرة الدولة على الفعل. فدفعت قطر بتطوير الغاز الطبيعي المسال، وبنت حوله اقتصادًا وبنية تحتية وعلاقات دولية جعلتها من أهم الفاعلين في سوق الطاقة العالمية.

لكنه أدرك أيضًا أن الثروة التي لا تصنع صوتًا تظل ناقصة.

وفي نوفمبر 1996، انطلقت قناة الجزيرة.

لم تكن الجزيرة قناة أخرى أضيفت إلى قائمة الفضائيات العربية؛ كانت كسرًا لقاعدة كاملة. دخل عبر شاشتها الرأي المخالف إلى بيوت تعوّدت الرواية الواحدة، وظهر عليها المعارض إلى جانب المسؤول، وانتقلت السياسة من المكاتب المغلقة إلى غرف الجلوس.

أخطأت الجزيرة وأصابت، وانحازت أحيانًا وأزعجت كثيرين، لكنها غيّرت الإعلام العربي إلى حد لم يعد ممكنًا بعده العودة إلى ما قبله. ومنذ اللحظة التي صار فيها المشاهد العربي يسمع السؤال الذي كان ممنوعًا، لم يعد الصمت القديم قادرًا على استعادة براءته.

وكان إنشاء الجزيرة واحدًا من أبرز التحولات التي ارتبطت بعهد الشيخ حمد، وجزءًا أساسيًا من صعود قطر إلى موقع دولي يفوق وزنها الجغرافي.

لم يكن الشيخ حمد يبني قطاعات متفرقة؛ كان يجمع من الطاقة والإعلام والتعليم والاستثمار والدبلوماسية ملامح دولة أرادت أن تعوّض ضيق المساحة باتساع الحضور.

وفي الداخل، توسعت مؤسسات التعليم والبحث، واستضافت الدوحة جامعات ومراكز معرفية عالمية، وبرز دور المرأة في المجال العام، وأُقرت إصلاحات دستورية وإدارية. ولم تكن التجربة ديمقراطية مكتملة، ولا كانت كل التحولات خالية من حدودها؛ لكنها فتحت نوافذ في بيئة إقليمية ظل كثير من أبوابها موصدًا.

والإنصاف لا يقتضي أن نجعل من الرجل كائنًا بلا أخطاء، بل أن نقرأ أثره بحجمه الحقيقي.

فالحاكم لا يُقاس بادعاء الكمال، وإنما بالمسافة التي قطعها وطنه في عهده.

دولة تتحدث بصوت يفوق حجمها

في السياسة الخارجية، لم تقبل قطر أن تكون مجرد دولة ثرية صامتة.

اختارت أن تتوسط، وأن تستضيف الخصوم، وأن تفتح قنوات مع أطراف يرفض الآخرون الجلوس معها. حضرت في لبنان ودارفور والملف الفلسطيني، وسعت إلى أن تجعل من الدوحة مكانًا يمكن أن يبدأ فيه الحوار حين تنتهي قدرة العواصم الأخرى على الكلام.

لم تنجح كل الوساطات، ولم تكن كل العلاقات بلا أثمان أو اعتراضات. لكن الدبلوماسية التي لا تثير اعتراض أحد غالبًا ما تكون دبلوماسية لم تفعل شيئًا.

لقد أراد الشيخ حمد لقطر أن تكون صاحبة قرار، لا مجرد صدى لقرار غيرها.

وكان يعرف أن الدول الصغيرة لا تحمي استقلالها بالجيش وحده؛ تحميه أيضًا بشبكة العلاقات، وبالحاجة الدولية إليها، وبقدرتها على التحدث إلى أطراف لا تتحدث فيما بينها.

وهكذا تحولت الجغرافيا من قيد إلى حافز.

فحين لا تملك دولة عمقًا ترابيًا واسعًا، تستطيع أن تبني عمقًا دبلوماسيًا. وحين لا تملك عددًا كبيرًا من السكان، تستطيع أن تبني تأثيرًا إعلاميًا واقتصاديًا. وحين لا تكون قوة عسكرية كبرى، تستطيع أن تصبح مكانًا لا غنى عنه للتفاوض.

تلك كانت، ربما، أهم معادلات عهده:

أن تجعل العالم يحتاج إلى حضورك، حتى لا يستطيع تجاهل وجودك.

حلم بدا أكبر من الخريطة

ثم جاءت لحظة الثاني من ديسمبر 2010.

في زيورخ، أعلنت الفيفا فوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022، لتصبح أول دولة عربية وشرق أوسطية تنال شرف تنظيم البطولة.

في تلك اللحظة، لم تكن قطر قد فازت ببطولة رياضية فحسب.

كانت قد انتزعت اعترافًا عالميًا بأن الأحلام لا تُقاس بمساحة أصحابها.

رأى كثيرون المشروع مستحيلًا، أو أكبر من دولة صغيرة في الخليج. لكن ذلك تحديدًا كان جوهر الرؤية التي حكمت قطر في عهد الشيخ حمد: أن تفعل ما لا يتوقعه الآخرون منك، وأن تحوّل استغرابهم إلى واقع يضطرون إلى الاعتراف به.

وبعد اثني عشر عامًا، حين افتُتحت البطولة في الدوحة، كان العالم يدخل الملاعب والطرق والمنشآت التي بدأت فكرتها في عهد رجل لم يعد جالسًا على كرسي الحكم.

كان المشروع يتحدث عنه في غيابه.

وذلك أحد أصدق مقاييس الإنجاز.

حين يصبح تسليم الأمانة جزءًا من البناء

ومع كل ما أنجزه الشيخ حمد، يبقى أكثر ما يستوقفني في سيرته ليس الطريقة التي وصل بها وطنه إلى العالم، بل الطريقة التي اختار بها أن يسلّم الأمانة.

في الخامس والعشرين من يونيو 2013، ظهر ليعلن انتقال السلطة إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

لم يكن مغلوبًا، ولا مطرودًا، ولا مضطرًا إلى انتظار اللحظة التي يفصل فيها المرض أو الموت بينه وبين الحكم. كان في موقع القوة، وكانت أدوات السلطة بين يديه، وكان يستطيع أن يبقى.

لكنه اختار أن يرحل عن الحكم قبل أن يرحل عنه الزمن.

وفي خطابه، تحدث عن جيل جديد خُلق لزمان غير زمان الجيل الذي سبقه، مستشهدًا بالمعنى المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب: أن الأبناء خُلقوا لزمان غير زمان آبائهم. وكان الخطاب الرسمي في 25 يونيو 2013 إعلانًا واضحًا لتسليم المسؤولية إلى الجيل التالي.

كثيرون يعرفون كيف يبلغون السلطة.

وقليلون يعرفون كيف يستخدمونها.

أما الذين يعرفون كيف يغادرونها، وهم قادرون على البقاء، فأقل من القليل.

ليس لأن الرحيل فضيلة في ذاته، بل لأن الكرسي يملك قدرة غريبة على إقناع الجالس عليه بأن الوطن لا يستقيم من دونه، وأن الزمن سيتوقف إذا نهض، وأن الشعب سيتيه إن لم تبق يده ممسكة بكل الخيوط.

هنا يبدأ الخطر.

حين يتحول الحاكم من خادم لاستمرار الدولة إلى شرط لاستمرارها.

وحين تصبح صورته أكبر من مؤسساتها.

وحين يخاف على الكرسي أكثر مما يخاف على الوطن.

أما الشيخ حمد، فقد جعل تسليم السلطة جزءًا من مشروع بنائها. وقد وصف معاصرون انتقال الحكم بأنه خطوة نادرة في العالم العربي، إذ تنازل طوعًا لابنه بعد ثمانية عشر عامًا من الحكم.

فالدولة التي لا تستطيع مواصلة السير بعد بانيها ليست دولة اكتمل بناؤها.

إنها ظل رجل.

وحين يختفي الرجل، يختفي الظل.

ما الذي يبقى من الحاكم؟

ليس من العدل اختزال سيرة الشيخ حمد في الأبراج، ولا في الغاز، ولا في الجزيرة، ولا حتى في كأس العالم.

فالأبراج قد تعلو فوقها أبراج.

والثروات قد تزيد أو تنقص.

والمؤسسات قد تتغير.

لكن ما يبقى حقًا هو التحول الذي يصيب وعي الأمة بنفسها.

لقد ورث القطريون دولة صغيرة تعرف إمكاناتها، وترك لهم الشيخ حمد دولة صغيرة تعرف قوتها.

والفرق بين الحالتين ليس في المساحة ولا في عدد السكان.

إنه في الثقة.

الثقة بأن الجغرافيا ليست حكمًا نهائيًا.

وأن الدولة تستطيع أن تصنع لنفسها وظيفةً في العالم.

وأن الهوية لا تتناقض مع الحداثة.

وأن السوق القديم يستطيع أن يعيش إلى جوار البرج الحديث.

وأن الوطن لا يحتاج إلى محو ذاكرته كي يدخل المستقبل.

وأن الحاكم، مهما عظمت إنجازاته، ليس أكبر من الدولة التي اؤتمن عليها.

الصورة التي تبقى

حين أفكر اليوم في الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لا تحضرني أولًا صورته في القمم، ولا وهو يصافح رؤساء الدول، ولا وهو يرفع راية الفوز بتنظيم كأس العالم.

تعود إليّ صورة أكثر بساطة.

رجل يمشي في أزقة سوق واقف، وإلى جواره أحفاده، يحيّي الناس فيحيّونه، ويترك للمكان أن يتحدث عنه أكثر مما يتحدث هو عن نفسه.

ربما لأن السوق كان صورة مصغرة عن مشروعه كله.

أخذ مكانًا كان مهددًا بأن يفقد روحه، فأعاده إلى نفسه.

وأخذ دولة كانت مهددة بأن تبقى على هامش الخريطة، فأدخلها إلى قلب العالم.

ثم، حين اكتملت مرحلة من البناء، عرف أن من حق الجيل التالي أن يحمل الأمانة إلى زمنه.

إن بعض الحكام يتركون وراءهم قصورًا.

وبعضهم يتركون تماثيل.

وبعضهم يتركون شعوبًا لا تعرف كيف تمضي من دونهم.

أما البناؤون الحقيقيون، فيتركون دولة تعرف طريقها.

لهذا لا تُقاس عظمة الحاكم بعدد السنوات التي بقي فيها على الكرسي، بل بما يبقى من وطنه حين ينهض عنه.

ولا تُقاس بما احتفظ به لنفسه، بل بما سلّمه لمن بعده.

ولا بما شيّده من حجر وحديد، بل بما بناه في وجدان شعبه من ثقة بأن وطنه قادر على أن يكون أكبر من حدوده.

رحم الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن قطر وأهلها خير الجزاء.

لقد رحل الرجل.

لكن قطر التي أعاد رسم موقعها لم ترحل.

وسوق واقف الذي أعاد إليه ذاكرته لم يرحل.

والمؤسسات التي أطلقها، والأبواب التي فتحها، والطموح الذي غرسه، لم ترحل.

فالبناؤون الكبار لا يهزمون الموت بالبقاء في الحياة.

إنهم يهزمونه بأن يبقى ما بنوه حيًا بعدهم.