الشيخ شمس الدين يقود حملة لتوفير الأكسيجين في المستشفيات والبيوت

وجه نداء للمحسنين داخل وخارج الوطن

أعاد الشيخ شمس الدين بوروبي، مؤخرا، ومع تأزم الوضع الوبائي في الجزائر، إحياء الحملة الوطنية للحفاظ على الحياة، التي أطلقها شهر مارس 2020.

ودعا شمس الدين الجزائريين داخل الوطن وخارجه للتبرع بما يستطيعون، سواء بمبالغ مالية أو بمكثفات أوكسيجين من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح.

وأشار إلى إن الهدف من الحملة هو توفير أجهزة التنفس للمرضى في المستشفيات والفقراء في البيوت لأن الكثيرين يموتون بسبب نقص الأوكسيجين.

وأكد الشيخ أن هذا الوقت هو الأنسب لمن يريد الأجر والثواب، لأن الوضع خطير ولا بد من التضامن ووضع اليد في اليد لتخطي الأزمة.