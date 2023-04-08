الشيخ فرحات: لا اضطراب جوي في الأيام القليلة المقبلة

أكد أن نفس الأوضاع المناخية تشمل عدة دول مجاورة

كشف المختص في الرصد الجوي والبيئة، الشيخ فرحات، أن تنبؤات الطقس تظهر عدم وجود أي اضطرابات جوية بالجزائر في الأفق أو خلال الـ 5 أيام المقبلة على الأقل.

وقال الشيخ فرحات في تصريح لـ”الشروق” إن الأوضاع الجوية الاستثنائية هذه لا تقتصر على الجزائر فحسب، بل مختلف دول الجوار وحتى اسبانيا وبعض مناطق فرنسا، التي لجأت سلطاتها إلى إعداد برامج مستحدثة لتوزيع المياه، تماشيا والظروف المناخية.

وأوضح أنه مقابل ذلك تم تسجيل اضطرابات جوية متبوعة بتساقط للأمطار ببعض دول الخليج والمشرق العربي مثل سوريا، فلسطين وحتى السعودية وغيرها، وهو ما يؤكد –حسبه- أن العالم يعرف تغييرات مناخية أو دورة للمناخ وتقلباته.

وحسب الخبير، فإن شح الأمطار الذي ميز هذه السنة له تأثيرات سلبية، لاسيما بعد تأكيدات مختصين في الفلاحة بإمكانية الإعلان عن موسم جفاف في حالة استمرار الأوضاع الجوية على حالها لأيام واسابيع أخرى.

وتطرق الشيخ فرحات إلى الأوضاع المناخية الجافة التي تعيشها الجزائر منذ فترة بسبب تمركز المرتفع الجوي، مؤكدا أن السحاب الذي يتشكل في المحيط لا يصل إلى بلادنا، بسبب الضغط المرتفع الذي لم ينخفض بعد، داعيا المولى أن يرزقنا الغيث خلال الأيام المقبلة.

وكان بعض المختصين في الشأن الفلاحي، قد أبدوا قلقهم من التغيرات المناخية التي تتكرر كل سنة، معتبرين أن الأوضاع الجوية لهذه السنة استثنائية إذا ما قارناها بالموسم الماضي فقط، وسط تداول دعوات عبر الشبكات لإقامة صلاة الاستسقاء طلبا للغيث، في ظل نقص مخزون السدود وجفاف مختلف أودية المناطق الغربية والوسطى للوطن بعدما سجل فصل الشتاء لهذا الموسم من الأسوأ على الإطلاق.

وقال الخبير الفلاحي والمستشار السابق بوزارة الفلاحة أحمد مالحة، في تصريح سابق لـ”الشروق”، أنه لو استمرت الأوضاع المناخية الاستثنائية وغاب معها التساقط لأكثر من 15 يوما مقبلة يمكن بعدها دق ناقوس خطر الجفاف.