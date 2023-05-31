الشيخ فرحات: “نعيش ظاهرة تحدث كل 50 أو 100 سنة”

توقع استمرار الأمطار طيلة جوان

توقع المختص في الرصد الجوي والبيئة، الشيخ فرحات، استمرار تهاطل الأمطار خلال الأيام المقبلة، “وهي وضعية قد تمتد حسب القراءات الأولية، طيلة شهر جوان الجاري بسبب تمركز منخفض جوي ببلادنا، متبوع بتهاطل أمطار قد تكون معتبرة يومي الجمعة والسبت”.

وأوضح الشيخ فرحات، في تصريح لـ”الشروق”، أن عددا من الولايات الشمالية للوطن، شملها الاضطراب الجوي طيلة الفترة الماضية قد يمتد إلى أيام أخرى تصادف طيلة شهر جوان الذي يبدو –حسبه- أنه سيكون ممطرا على أن تُستقبل كميات معتبرة مع نهاية الأسبوع خاصة بالولايات الوسطى.

معتبرا ما سُجل من كميات متساقطة بأمطار خير، تساهم في ملء السدود التي عانت من انخفاض في منسوبها طيلة الفترة الماضية بسبب شح التساقط، وذلك ضمانا لاستغلالها في الشرب والسقي، وأردف قائلا “الأمطار كلها خير وتفيد في كل شيء”.

وعن استمرار هذه الوضعية الجوية مع بداية حلول موسم الاصطياف، إن كانت طبيعية أو استثنائية، فقد أكد المتحدث أنها دورية وطبيعية قد تتكرر كل 50 أو 100 سنة في مثل هذه الفترة الزمنية، لافتا إلى ضرورة اخذ الاحتياطات والحرص على الصيانة وتنظيف المجاري، تحسبا لاستقبال الكميات المتهاطلة، “أما المتقاعس فعليه تحمل العواقب إذا لم يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي نعيشها” على حد قوله.