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يعتبر أبرز شيوخ الطريقة الرحمانية

الشيخ مأمون القاسمي من علماء الجزائر وأعيان المذهب المالكي

الشروق أونلاين
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الشيخ مأمون القاسمي من علماء الجزائر وأعيان المذهب المالكي

يعتبر الشيخ محمد المؤمون القاسمي ،الإدريسي ،الحسيني ،العلوي ،الفاطمي ، المحمدي ،الهاملي ،البوسعادي ،المسيلي ،الجزائري ،من علماء الجزائر وأعيان المذهب المالكي ومن أبرز شيوخ الطريقة الرحمانية.

الشيخ مأمون القاسمي لم يستقل من المرافعة عن الإعتدال، والمساهمة الفعالة والمتميزة في صنع اللحمة بين المذاهب الإسلامية ،والتقريب بين الفرقاء وإن اختلفت مشاربهم وتعددت اتجاهاتهم وليس هذا كثيرٌ عليه وهو من طريقة مقاومة ليس بالسلاح فحسب ،بل بالدرس والقلم ،همها أن تنتصب بالحق الى الباطل ،وتستند إلى النص لدفع الظلم ، وتستعمل الحكمة لتبديد البغي ومحق الفتنة .

من هو بالشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني..؟

هو الشيخ محمد المأمون بن مصطفى القاسمي الحسني بن محمد بن الحاج محمد ولد يوم الجمعة 25 من شهر فيفري (فبراير – شباط) سنة ميلادي 1944 المواف لـ1 ربيع الأول سنة 1363 هجري ، من أبوين كريمين وفي عائلة شريفة متدينة معروفة بحب الخير وخدمتها للدين الحنيف ،نشأ في كنف أبويه الذين ربياه وهيآه وحضراه لقادم المهام والمسؤوليات المنتظرة ،وكان عند حسن الظن ،وكان خير خلف لخير سلف.

حفظ القرآن صغيرا ونبغ في علمي التفسير والحديث

 حفظ القرآن العظيم صيغيراً ،شأنه شأن بقية اخوته ،وتلقى مقدمات الدراسة الجوامعية (الدراسة الدينية) فدرس مبادئ اللغة العربية، وعلم المنطق ،وعلمي التفسير والحديث ،ومقدمات في علم الفقه ،على نخبة من الأفاضل ،كما درس على يد والده الشيخ مصطفى القاسمي الحسني ،والشيخ بن عزوز، والشيخ عبد الحفيظ ،بعد إكماله مرحلة المقدمات بالزاوية ، انتقل إلى مرحلة السطوح فدرس علمي أصول الفقه والكلام ، بالإضافة إلى دارسة التصوف النظري أو ما يعرف عند أهل الاختصاص بالعرفان.

تدرج الشيخ مأمون القاسمي في كثير من المسؤوليات وحظي بمشيخة الزاوية القاسمية بمنطقة الهامل التابعة إلى دائرة بوسعادة بولاية المسيلة في الجزائر، والتي تعتبر من أهم الزوايا العلمية التابعة للطريقة الرحمانية بالجزائر، وهي مقر ملتقى فروع الزاوية الرحمانية في الجزائر، وقد تولى مشيخة الزاوية سنة 1995 ميلادي، بمباركة وتزكية أشراف وأعيان منطقة الهامل، زيادة على دعم شيوخ الزوايا ،وكفاءة أهلية الشيخ -حفظه الله- العلمية والعملية .

تعهد وعقد العزم على أن يحقق حلم أخيه الراحل بأن يعود المعهد القاسمي الهاملي إلى سالف عهده ومجده ،لتظل الزاوية العلمية، معقلا للدعوة والإرشاد والتعليم.

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