الشيخ يوسف القرضاوي يوارى الثرى بالدوحة (فيديو)

ووري الثرى في الدوحة اليوم الثلاثاء جثمان المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة الشيخ يوسف القرضاوي الذي أعلنت وفاته الاثنين عن 96 عاما.

وحسب قناة الجزيرة، حضر الصلاة على العلامة القرضاوي آلاف المشيعين الذين ضافت بهم جنبات مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك قبل أن ينقل الجثمان للدفن بمقابر مسيمير في ضواحي العاصمة القطرية.

ونعت قطر وتركيا وعشرات الشخصيات العربية والإسلامية من مختلف البلدان الشيخ القرضاوي ووصفوه “بالمجدد”، داعين له بالرحمة والجنان.

وكان الراحل من أبرز علماء الشريعة في العالم الإسلامي، وهو عالم مصري أزهري، ويحمل الجنسية القطرية.

وإلى جانب نعي رسمي رفيع المستوى من تركيا وقطر، تقدّمت عشرات الشخصيات العربية والإسلامية من مختلف البلدان بنعي للأمة بوفاة القرضاوي، وفق بيانات منفصلة وبرقيات تعزية نُشرت عبر صفحات موثّقة في مواقع التواصل.

وتوفي الشيخ يوسف القرضاوي، الاثنين 26 سبتمبر، عن عمر ناهز الـ96 عاما، وفق ما أعلن حسابه الرسمي على تويتر.

وجاء في الإعلان: “انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته”.

وأضاف: “نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته”.

وتابع: “وقد وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقًا”.

يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926م.

ترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في السابق، وانتمى لجماعة الإخوان وأصبح من قياداتها المعروفين، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.

وفي عام 2008، جاء القرضاوي في المرتبة الثالثة من بين 20 شخصية على قائمة أكثر المفكرين تأثيرا على مستوى العالم، وذلك في استطلاع أجرته مجلتا “فورين بوليسي” و”بروسبكت”.

وقالت “فورين بوليسي” عند نشر الاستطلاع إن الشيخ القرضاوي “من خلال برنامج الشريعة والحياة الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية، يصدر فتاوى أسبوعية تتطرق لكافة مناحي الحياة”.

وللقرضاوي ما يزيد على 170 من المؤلفات، كما شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات والبرامج التلفزيونية خلال مسيرته العلمية والدعوية.

وفي 17 جانفي 2018 أصدرت المحكمة العسكرية المصرية حكما بالسجن المؤبد على الداعية يوسف القرضاوي، بتهمة التحريض على العنف في قضية اغتيال الضابط وائل عاطف طاحون عام 2015.

ونفى يوسف القرضاوي، أن يكون أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد، وأنه قد سحبت الجنسية القطرية منه وقال إن بعض المواقع المشبوهة تناقلت تلك الإشاعات التي روجتها وسائل إعلام تابعة للنظام السوري لإثارة البلبلة حوله لمناصرته القضية السورية.

وفي نوفمبر 2017 أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين في بيان مشترك قائمة جديدة ثالثة للإرهاب ضمت كيانين و11 شخص وفي المقدمة “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” وشخص القرضاوي المشمول مع أشخاص آخرين محسوبين على تيار الإخوان المسلمين.

ونعى الشيخ الراحل علماء ودعاة ومفكرون، في تدوينات كثيرة ضجت بها مواقع التواصل دقائق فقط عقب إعلان الوفاة.