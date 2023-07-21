الشيف التركي بوراك يقاضي والده لهذا السبب

رفع الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، دعوى قضائية ضد والده، متهما إياه بالاحتيال واستغلال اسمه في افتتاح مطعم في إسطنبول.

بدأت أزمة بوراك مع والده بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، في فبراير الماضي، بعد أن حاول مساعدة الضحايا، لكنه واجه عقبات بسبب تدخل والده، فقرر قطع علاقته بالأخير، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقام الطاهي الشهير بالتوجه إلى المحكمة بعد أن علم أن والده باع حقوق استغلال اسمه لآخرين افتتحوا مطعما في اسطنبول لا ينتمي إلى سلسلة مطاعمه الأصلية، وحددت المحكمة الجلسة الأولى للقضية في سبتمبر القادم.

أكد بوراك أنه تعرض للتزوير، وأنه يمتلك فرعا واحدا فقط من مطعمه في اسطنبول، والذي سيفتحه قريبا، محذرا من دعم المحتالين الذين سرقوا اسمه وصورته في المطعم الآخر.

وكتب أوزدمير على إنستغرام: ” ليس لدينا أي فروع أخرى في إسطنبول” مضيفا:” لدينا فروع في دبي وقطر وطاجيكستان”.

هذا وقام بوراك ببيع سياراته الفاخرة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ تصاميم مطعمه الجديد، الذي سيفتتحه في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع نظر القضاء التركي في قضيته ضد والده واتهامه بالتزوير، وفق موقع gulftoday.