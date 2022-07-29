الشيلي تتقدّم بِطعن وتُريد المشاركة في المونديال

تقدّم اتحاد الشيلي لِكرة القدم بِطعن ضد قرار “الفيفا”، القاضي بِتثبيت مشاركة منتخب الإكواتور في كأس العالم 2022 بِقطر.

وكان اتحاد الكرة الشيلي قد تقدّم في تاريخ سابق إلى “الفيفا” بِاحترازات، تتضمّن مزاعم أن منتخب الإكواتور شارك بِلاعب مُزوَّر الوثائق الإدارية (بايرون كاستيو/ جنسية كولومبية). وطالب الاتحاد الدولي لِكرة القدم بِإقصاء الإكواتور من مونديال 2022، مقابل منح بطاقة الحضور للشيلي. ولكن هيئة الرئيس جياني أنفونتينو ردّت سلبا.

وأوردت القناة الرياضية الأمريكية ESPN في أحدث تقرير لها، وعلى لسان الأمين العام لِاتحاد الكرة الشيلي قوله، إن هيئته تقدّمت بِطعن ضد قرار “الفيفا”، وأوضح: “نحن على يقين تام من استنتاجات تحقيقاتنا. من الواضح جدّا أن اللاعب (بايرون كاستيو) يستخدم وثيقة إكواتورية مُزوّرة. الفيفا أمام امتحان إثبات احترامها لِمبدأ اللّعب النّظيف”.

وفي أواخر ماي الماضي، نشّط الناخب الوطني الإيطالي روبيرتو مانتشيني مؤتمرا صحفيا. وردّ على سؤال فحواه إمكانية مشاركة “لا سكوادرا أتزورا” في كأس العالم 2022.

وقال التقني مانتشيني وفقا لِأحدث تقارير الصحافة المحلّية، إن ما يسمعه هنا وهناك ليس قرارا رسميا صادرا من الهيئات المُختصّة.

وأضاف الناخب الوطني الإيطالي قائلا إن “الفيفا” تلجأ إلى الترتيب (التصنيف الشهري)، عندما ينسحب منتخب ما من السباق، أو يتعرّص لِعقوبة الإقصاء.

ويتغذّى الجمهور الإيطالي من أمل، مضمونه أن “الفيفا” ستُعاقب منتخب الإكواتور بِالإقصاء، بِسبب إشراكه في التصفيات للاعب بِهُوِّية مُزوّرة.

ويتموقع منتخب إيطاليا في المركز السادس ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا”، وهو أفضل فريق في العالم ترتيبا لم يتأهّل للمونديال. واستنادا إلى ذلك، يأمل الجمهور الإيطالي بـ “المعجزة”، الأمر المُرادف لِحضور منتخبهم الوطني تظاهرة كأس العالم في أواخر العام الحالي، بدلا من الإكواتور.

وكان اتحاد الشيلي لِكرة القدم قد أكّد في تاريخ سابق، أن الاحترازات التي تقدّم بها، تستند إلى ملفّ قوّي يتعلّق بِهُوِّية اللاعب بايرون كاستيو، الذي يملك وثائق إدارية مُزوّرة.

وأوضح اتحاد الكرة الشيلي في أحدث بيان له، إن اللاعب كاستيو ينتمي إلى دولة كولومبيا وليس الإكواتور، وأيضا من مواليد 1995 وليس 1998.

وشارك بايرون كاستيو مع منتخبه الوطني الإكواتوري في مواجهتَي الشيلي، بِتاريخَي الـ 5 من سبتمبر 2021 والـ 16 من نوفمبر للعام ذاته. وانتهت المباراة الأولى بِالتعادل السلبي، فيما حسمت الإكواتور اللقاء الثاني لِمصلحتها بِثنائية نظيفة. ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2022، عن منطقة أمريكا الجنوبية.

وبعد اختتام التصفيات (18 جولة)، شغلت الإكواتور الرّتبة الرابعة بِرصيد 23 نقطة، وتموقعت الشيلي سابعة بِمجموع 19 نقطة.

ووفقا للوائح المنافسة، تأهّل للمونديال كلّ من الرّائد البرازيلي والوصيف الأرجنتيني والأوروغواي رفقة الإكواتور صاحبتَي المركزَين الثالث والرابع على التوالي، بينما يلعب خامس الترتيب منتخب البيرو مواجهة السدّ في جوان المقبل، مع مُمثّل قارة آسيا. في حين أُقصيت فرق كولومبيا والشيلي والباراغواي وبوليفيا وفنزويلا.

ويأمل اتحاد الكرة الشيلي من “الفيفا” أن تمنحه نقاط مواجهتَي الإكواتور، وحينها يتحوّل رصيده إلى 24 نقطة، فيتأهّل لِمونديال قطر بِطريقة مباشرة (تتفوّق الشيلي حينها على البيرو بِمقياس فارق الأهداف، رغم امتلاكهما رصيد النقاط ذاته). في حين تُقصى الإكواتور التي يتقلّص رصيدها إلى 22 نقطة.