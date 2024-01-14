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رياضة

الشّباب والمولودية يتقاسمان الرّغيف

الشروق الرياضي
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الشّباب والمولودية يتقاسمان الرّغيف
الأرشيف

انتهت المباراة الجوارية العاصمية ين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر مساء الأحد، بِنتيجة التعادل السّلبي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 13 من عمر البطولة الوطنية، تحت إدارة حكم السّاحة حسام بن يحي. عِلما أن شباب بلوزداد هو الفريق المُستضيف.

وسجّلت المولودية ثالث تعادل لها تواليا، بينما توقّفت انتصارات الشباب بعد فوزَين مُتتاليَين.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم 7 مقابلات أُخرى، ما بين الخميس والسبت الماضيَين.

وباتت مولودية الجزائر تجمع 30 نقطة في الصّدارة، مُتقدّمة عن الوصيف اتحاد خنشلة بِفارق 8 نقاط. ويشغل شباب بلوزداد الرّتبة الـ 6 بِرصيد 20 نقطة.

ولعب “العميد” كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 13 مواجهة، بينما تنقص أبناء “العقيبة” 3 مقابلات متأخّرة.

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