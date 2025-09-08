الشّرع يظهر مع زوجته ويكرّمها خلال هذه المناسبة!

تداول نشطاء على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يحضر حفل تخرج زوجته في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة إدلب.

أثار هذا الظهور اللافت ردود أفعال متباينة بين المستخدمين، وفي كلمتها خلال حفل تخرج دفعة “النصر والتحرير”، قالت الدروبي: “أكون معكم لا كسيدة أولى، بل كطالبة سورية حملت في لقبها حلما وسارت إليه رغم التحديات، للتم مسيرتها العلمية في جامعة إدلب الغالية”.

تابعت لطيفة: “أقف اليوم على أرضٍ صمدت، أرض جرحتها الحرب، وازدهرت بالأمل، وغذّت المعرفة، واحتضنت آلاف القصص المفعمة بالحياة”.

وأضافت السيدة الأولى في سوريا: “أيقنت أن المرأة السورية لا يليق بها الهزيمة، وأن كل أم وأرملة وطالبة في هذا الوطن قادرة على أن تكون صوتاً لا يُقصى وشمعة تضيء”.

وظهر الرئيس السوري في الحفل وهو يكرم الطلاب المتخرجين، ومن بينهم زوجته لطيفة، حيث تم التقاط صورة تذكارية معا على منصة الجامعة.

يذكر أن اسم لطيفة سمير الدروبي، ظهر للمرة الأولى أوائل شهر فيفري الماضي عندما شوهدت برفقة أحمد الشرع في زيارتين رسميتين إلى السعودية وتركيا.

وصنعت زوجة أحمد الشرع، الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي في أول ظهور علني لها، حيث تساءل نشطاء عن هويتها وراحوا يبحثون عن كل المعلومات التي تخصها.