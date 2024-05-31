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رياضة

الشّواذ والصّحافة الفرنسية يتكالبون على بن طالب

علي بهلولي
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الشّواذ والصّحافة الفرنسية يتكالبون على بن طالب
ح.م
نبيل بن طالب.

تكالب الشّواذ والصّحافة الفرنسية على اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، متوسّط ميدان النادي المحلّي ليل.

وتعتزم إحدى الجمعيات الفرنسية التي تُدافع عن الشّواذ رفع دعوة قضائية في بلادها، ضدّ بن طالب. تقول صحيفة “ليكيب” في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الجمعة.

وكان بن طالب قد رفض التقاط صورة جماعية تُروّج للتعاطف ودعم فئة الشّواذ.

وتلقى هذه الفئة الضالّة والممسوخة والمُحارِبة للفطرة الإنسانية، مساندة قوية من قبل الصّحافة الفرنسية.

ويستعدّ نبيل بن طالب للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، ضدّ غينيا كوناكري وأوغندا في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العام 2026.

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