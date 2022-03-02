الصادق بخوش كتب ملحمة تاريخية وتخصيص 6 ملايير لبرنامج النشر

وزارة المجاهدين تطلق مسابقة لأعمال سينمائية خاصة بستينية الاستقلال

انطلقت الاستعدادات لإعداد برنامج الاحتفال بستينية الاستقلال، التي أوكلتها الوزارة الأولى إلى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بمشاركة جميع الدوائر الوزارية، بحسب الاختصاصات.

يتجه البرنامج إلى تكريس جزء من ميزانية التظاهرة لإصدار الكتب والمؤلفات التي تعنى بالثورة، حيث خصصت وزارة المجاهدين غلافا ماليا يقارب 6 ملايير سنتيم، لبرنامج النشر، الذي ينتظر أن يشمل المذكرات والشهادات والدراسات الأكاديمية، التي تعنى بتاريخ الثورة. وهذا، تزامنا أيضا مع إطلاق برنامج لتصوير الأفلام القصيرة والأعمال السمعية البصرية، التي تجري أحداثها خلال الفترة الممتدة ما بين 1830 و1962، حيث أطلقت وزارة المجاهدين مسابقة وطنية موجهة إلى المنتجين السينمائيين والمؤسسات المصغرة. وبحسب شروط المسابقة التي نشرتها الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، فإن المسابقة تشمل الأفلام القصيرة والوثائقية والريبورتاج الاستقصائي، إضافة إلى أفلام الأنيمايشن والرسوم المتحركة.

وهذا، تزامنا مع استعدادات التلفزيون الجزائري أيضا لاستقبال الأعمال التي خصصت لنفس المناسبة، حيث أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون عن إطلاق مسابقة وطنية لاستقبال الأعمال التي تتراوح مدتها ما بين 40 و45 دقيقة.

وإضافة إلى هذا البرنامج، فقد تم الموافقة على إنتاج ملحمة تاريخية تحت إشراف وزارة المجاهدين، وتم إسناد مهمة كتابتها إلى الصادق بخوش، الذي سبق وكتب عددا من الأعمال الثورية للشاشة والخشبة.

ق. ث