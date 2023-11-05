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ديكور

الصالون التركي.. فخامة لا تحتمل الخطأ

الشروق العربي
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الصالون التركي.. فخامة لا تحتمل الخطأ

الديكور التركي، من الديكورات الصعبة في التجميع والتنسيق، فيه تجمع بين التراث العثماني والتصميمات الحديثة، الأتراك وإن برعوا في الآونة الأخيرة في الصالونات وغرف النوم وطاولات الطعام، إلا أن لمستهم التي يمكن الاستوحاء منها هي المزج بين الستايلات. ولكي نفهم الفكرة هذه 4 تصميمات داخلية تركية مميزة.

قعدة عصمانلي

قعدة تركية، تمزج بين الأريكة الأرضية والمخدات المزركشة، بأحجام مختلفة مع مزهرية نحاسية وأصيص من الجص.

المزج المثالي

ديكور فاخر، يمزج بيت الأريكة العصية والطاولة الصغيرة الأرابيسك، في الخلفية طاولة طعام بزربية تركية الصنع والرسمة، أما الإكسسوارات، فمن كل مكان مزهرية صينية ولوحات كتب عليها اسم النبي- صلى الله عليه وسلم.

الهواء العليل والحطة

جلسة على الباسيو أو الشرفة، من ستايل تركي نجمع بين الأرائك الخشبية بالمطارح مع وسائد بألوان مزركشة، مع طاولة عثمانية ومزهريات شرقية.

الطاولة التركية

ديكور عصري تركي يمزج بين الأرائك العصرية الأوروبية والطاولة التركية المبطنة والمكسوة بالقماش، التي يقال لها الأوتومان.

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