الصالون الدولي للسياحة: عدة اتفاقيات لتطوير المقصد السياحي الجزائري

الصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل ومعدات الفنادق والإطعام في طبعته الـ14، في وهران.

عرف الصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل ومعدات الفنادق والإطعام في طبعته الرابعة عشر في وهران، إبرام عدة اتفاقيات بين مهنيي القطاع لتطوير المقصد السياحي الجزائري.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فالصالون الذي استمر أربعة أيام واختتمت فعالياته اليوم، الجمعة 23 فيفري، عرف زيارة أكثر من 9 آلاف زائر مهني، قدموا من مختلف أرجاء البلاد إضافة إلى أجانب، للتعرف على العروض في مجال الصناعة السياحية وشتى شعبها، وفق ما صرح به مسؤول هذا الصالون، نور الدين داودي.

وتم إبرام عدة اتفاقيات شراكة بين وكالات سياحة والأسفار ومراكز الحجز والفنادق وشركات النقل لتطوير المنتوج السياحي الجزائري وترقية الوجهة الجزائرية بصفة عامة، حسب ذات المسؤول .

وحسب المنظمين، كانت هذه الطبعة من الصالون الدولي للسياحة “ناجحة”، إذ عرفت مشاركة قوية لقطاعات السياحة والسفر والنقل والمعدات الخاصة بالفنادق والإطعام حيث فاق عدد المشاركين في فعالياتها أزيد من 250 عارضا من الجزائر ودول أجنبية على غرار تونس ومصر والأردن وقطر تركيا وروسيا.