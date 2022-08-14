الصحافة البرتغالية: حماش في طريقه إلى أوكرانيا

تحدّثت الصحافة البرتغالية مساء الأحد عن اللاعب الدولي الجزائري يانيس حماش، وقالت إنه يستعدّ لِخوض تجربة احترافية جديدة في أوكرانيا.

ويرتبط المدافع يانيس حماش (23 سنة) مع نادي بوافيستا البرتغالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

واستدلّت الصحافة بِالبرتغالية بِتوديع حماش لِأنصاره فريقه بوافيستا مساء الأحد (الصورة المُدرجة أدناه)، بعد نهاية مباراة البطولة المحلّية أمام فريق سانتا كلارا. وقالت إن مدافع “الخضر” كان يذرف الدّموع وهو يستمع إلى التصفيقات الحارة للجمهور.

وكتب الإعلامي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال إن حماش يقترب من الانضمام إلى نادي دنيبرو 1 من القسم الأوّل الأوكراني.

وكان فريق دنيبرو 1 قد تموقع ثالثا في البطولة الأوكرانية للموسم المُنقضي، وسيُواجه الضيف نادي لارناكا القبرصي مساء الخميس المقبل، بِرسم ذهاب الدور الرابع من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

للإشارة، فإن تقارير صحفية فرنسية وألمانية ذكرت في الأيّام القليلة الماضية بِأن حماش مطلوب في “اللّيغ 1″ و”البوندسليغا”.

هذا وترك يانيس حماش مساء الأحد، بصمة قوية في فوز لِفريقه بوافيستا البرتغالي.

وانتصر نادي بوافيستا البرتغالي بِنتيجة (2-1) على الضيف فريق سانت كالارا، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة البرتغالية للموسم الجديد.

وصنع المدافع حماش الهدف الأوّل لِفريقه بوافيستا، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 62. وهي الأولى للدولي الجزائري هذا الموسم.

وطرد الحكم لاعبَين من فريق سانتا كلارا: متوسط الميدان برونو ألميدا في الدقيقة الـ 51، والمدافع الأوروغواياني كريستيان تسانو في الوقت بدل الضّائع (90+1)، لِجمع كلّ واحد منهما بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق بوافيستا بعد هذا الفوز، يجمع 6 نقاط في الصدارة رفقة ناديَي بورتو وبنفيكا. ويشغل فريق سانتا كلارا الرّتبة الـ 10 بِنقطة واحدة.