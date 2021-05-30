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رياضة

الصحافة البريطانية تتحدّث عن “جنّ” إفريقي ينتقم من غوارديولا!

علي بهلولي
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الصحافة البريطانية تتحدّث عن “جنّ” إفريقي ينتقم من غوارديولا!
غوارديولا في حيرة من أمره

يُؤمن وكيل لاعبين أوكراني بِأن “روحا شريرة”، تقف حائلا دون إحراز المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا كأس رابطة أبطال أوروبا!

ويتعلّق الأمر بـ “المناجير” ديميتري سيلوك، الذي أطلق تصريحات إعلامية تصبّ في هذا القالب سنة 2018. مُحتجّا على غوارديولا الذي “همّش” وكيله متوسط الميدان الإيفواري يحي توري.

وساءت الخلافات بين يحي توري ومدربه غوارديولا، فغادر اللاعب الإيفواري فريق برشلونة سنة 2010، ثم تكرّر السيناريو لاحقا في نادي مانشستر سيتي، وترك اللاعب الإيفواري النادي الإنجليزي عام 2018.

ونقلت تقارير صحفية بريطانية، الأحد، مزاعم “المناجير” الأوكراني، حول وجود “روح خفية” تمنع المدرب غوارديولا من بلوغ غايته في مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

وأوضح ديميتري سيلوك أن غوارديولا يُبغض لاعبي القارة السّمراء، ويعمل على تحطيمهم. وأن “الرّوح الخفية” مصدرها إفريقيا، وستُلاحق التقني الإسباني كلّما خاض منافسة رابطة أبطال أوروبا!

وينشط هذا “المناجير” الأوكراني بِقوّة في سوق انتقالات اللاعبين، وأغلب “زبائنه” (موكّليه) ينتمون إلى بلدان إفريقية، أبرزها كوت ديفوار ونيجيريا.

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