الصحافة التركية تعود لمهاجمة سفيان فيغولي مرة أخرى

انتقدت مستوياته مع نادي غالاتسراي

عادت وسائل الإعلام التركية إلى مهاجمة الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي التركي بمجرد خسارة الفريق لأول مباراة له في الدوري التركي، أمام نادي أناليا سبور، الأحد الماضي، لحساب الجولة الخامسة بنتيجة هدف دون رد، مشيرة إلى أن نجم منتخب الجزائر لم ينجح في تقمص دور المنقذ في المباراة التي شارك فيها بديلا بداية من الشوط الثاني، في وقت يحتل فريقه، على غير العادة، المركز التاسع في “السوبر ليغ”.

وكان فيغولي شارك منذ بداية الدوري التركي الممتاز في 4 مباريات، منها مباراتان كأساسي بعد أن تأثر حضوره بلعنة الإصابة التي تلاحقه منذ فترة، واكتفى بتسجيل هدف واحد فقط، ما عرضه انتقادات وسائل الإعلام التركية، خاصة بعد القبضة الحديدة مع إدارة النادي الصيف الماضي بخصوص قضية راتبه السنوي الكبير، وانتقد موقع “فاناتيك” التركي بشدة المردود الذي قدمه سفيان فيغولي في لقاء أناليا سبور الماضي، وقال إنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، مشيرا إلى أنه سجل أرقاما باهتة في المباراة، منها خسارته لـ4 صراعات فردية من أصل 5 واكتفائه بلمس الكرة 19 مرة فقط خلال الـ45 دقيقة التي شارك فيها، في حين لم يقم بأي تسديدة نحو المرمى.

إلى ذلك، تابع الموقع التأكيد على أن النجم الجزائري يتقاضى أكثر مما يستحق وما يقدمه من مردود على أرضية الملعب، مذكرا براتبه السنوي الكبير، الذي يصل حدود 3 ملايين و850 ألف يورو، بالإضافة إلى المنح والتحفيزات الأخرى، والتي وزعها نفس المصدر على النحو التالي، منحة تقدر بـ75 ألف يورو في حال تجاوزه لعتبة 10 مباريات في الدوري التركي قبل أن تتكرر مرة أخرى عندما يتجاوز عتبة الـ20 مباراة.