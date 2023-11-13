الصحافة الصومالية متخوفة من تلقي هزيمة مذلة  أمام “الخضر”

منافس المنتخب الوطني حل الثلاثاء بالجزائر

حذّرت الصحافة الصومالية منتخب بلادها من مغبّة التساهل مع المنتخب الجزائري في الموعد الرسمي القادم، لحساب تصفيات كأس العالم 2026، المقرر هذا الخميس، داعية بذلك أشبال المدرب المغربي رشيد لوستيك للتركيز وعدم التساهل، ومن ثمّ، أخذ الأمور بجدية منذ البداية، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المأمورية في أول خرجة في التصفيات المونديالية.

ومعلوم أنّ المنتخب الوطني سيستضيف نظيره الصومالي هذا الخميس على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، لحساب المجموعة السابعة، في المباراة التي سيديرها الحكم المالي بوبو طراوري، بمساعدة موديبو سماكي وبابا يومبوليبا بينما سيكون محمدو كايتا حكمًا رابعًا، والتي تضم منتخبات الموزمبيق، بوتسوانا، غينيا وأوغندا، على أن يسافر أشبال جمال بلماضي مباشرة عقب نهاية اللقاء إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو لمواجهة المنتخب المحلي يوم 19 من الشهر الحالي، على ملعب “دو زومبريتو”، لحساب الجولة الثانية.

وقالت صحيفة “بي. بي. سي نيوز صومالي”، إن الأمور لا تبعث على الإرتياح قبيل مواجهة المنتخب الجزائري في تصفيات المونديال، بعد النتائج السلبية التي سجّلها منتخب بلادها في المباريات الودية الأخيرة التي أجراها في تربصي المغرب وتونس، وذلك عقب الخسارة أمام كل من النيجر، السيراليون، الفتح الرباطي المغربي والتعادل سلبا أمام منتخب ليبيا، مؤكدة أنها نتائج لا تعكس استعداد منتخب سيواجه منتخبا قويا بحجم الجزائر الذي يضم لاعبين محترفين وموهوبين، قبل أن تفتح النّار على منتخب بلادها وتقول إنه منتخب ضعيف لا يمكنه مجاراة المنتخب الجزائري.

ولم تقف ذات الصحيفة الصومالية عند هذا الحد، بل حذّرت من القائد رياض محرز، مؤكدة أنه يعد عنصرا مهما في معادلة بلماضي للإطاحة بتشكيلة “نجوم المحيط” الخميس، خصوصا وأن “بي. بي. سي نيوز صومالي” كانت قد تنبأت بمعاناة منتخب بلادها أمام “الخضر”، مستندة في ذلك إلى النتيجة العريضة التي سجلها زملاء بن سبعيني في الودية الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر بخماسية مقابل هدف واحد منتصف الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أنّ منتخب الصومال، الذي سيعتمد على 26 لاعبا في مباراة الجزائر بعد غد، كان قد حلّ بالجزائر أمس قادما من تونس، أين خاض تربصا دام قرابة الـ21 يوما، على أن يقيم أشبال لوستيك في أحد الفنادق القريبة من مطار “هواري بومدين”، كما سيجري حصة تدريبية واحدة على ملعب “نيلسون مانديلا”، غدا في نفس توقيت خوض المباراة أي بداية من الساعة الخامسة مساء.